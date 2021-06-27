ከአጣዬ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወደ ዩኒቨርሲቲ ለሚገቡ ተማሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ተደረገ

ደብረብርሃን፣ ሰኔ 20 ቀን 2013 (ኢዜአ) የቀድሞ ደብረብርሃን ተማሪዎች በጎ አድራጎት ኅብረት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከአጣዬ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ውጤት አምጥተው ወደ ዩኒቨርሲቲ ለተመደቡ ተማሪዎች የገንዘብ ድጋፍ አደረገ።
የህብረቱ ሰብሳቢ ዶክተር እሸቱ በቀለ ለኢዜአ እንደገለፁት፤ በአካባቢው ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር በጉዳት ውስጥ ሆነው በሀገር አቀፍ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች ህብረቱ ድጋፍ አድርጓል።
የተማሪዎቹ ቤተሰቦች በጸጥታ ችግር ምክንያት ንብረት የወደመባቸው በመሆኑ ውጤት ያመጡ ተማሪዎችን ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመላክ የሚያጋጥማቸውን የገንዘብ እጥረት ለማቃለል ድጋፉ መደረጉን ተናግረዋል።
ድጋፉ በችግር ወቅት የመደጋገፍና የመተጋገዝ ባህልን ለወጣቶች ለማስተማር ጭምር የተደረገ መሆኑን ነው የገለጹት።
ከአጣዬ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ውጤት ላመጡ 12 ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ለአንድ አመት የሚሆናቸው ሙሉ ወጪ የተሸፈነላቸው መሆኑን አመልክተዋል ።
ለሌሎች 170 ተማሪዎች ደግሞ ለእያንዳንዳቸው 1 ሺህ 250 ብር የትራንስፖርትና ለሌሎች ወጭዎች ድጋፍ መደረጉን ጠቅሰዋል።
ከአጣዬ 2ተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድጋፍ ከተደረገላቸው ተማሪዎች መካከል ተማሪ ሰላም የምሩ ድጋፉ ወቅታዊ ችግሯን እንደሚያቃልልላትና በትምህርቷ ለውጤት እንድትበቃ አቅም እንደሚፈጥርላት ተናግራለች።
ተማሪ አዲሱ አብተው በበኩሉ በወቅታዊ ችግር ምክንያት የተፈጠረውን ሁኔታ በመገንዘብ በጎ ፈቀደኞች የትምህርት ወጪያቸውን መሸፈናቸው እንዳስደሰተው ገልጿል።
ከተደረገው ድጋፍ በላይ በችግር ወቅት ፈጥኖ የሚደርስና ችግሩን የሚጋራ ወገን እንዳለ ማረጋገጡ በትምህርቱ እንዲበረታ መነሳሳት የፈጠረለት መሆኑንም ተናግሯል።
ተማሪዎቹ አእምሯቸውን አረጋግተው ትምህርታቸውን በንቃት እንዲከታተሉና ከሌሎች አቻ ተማሪዎች ጋር በአንድነትና በፍቅር ተስማምተው እንዲማሩ ለማስቻል በማህበሩ አባላት የግማሽ ቀን የስነ ልቦና ትምህርትም ተሰጥቷል።