የራሳቸውን ጥቅም የሚያሳድዱና ዜጎችን ለማጋጨት የሚጥሩ ሃይሎችን በጋራ መመከት ይገባል- ሌተናል ጀኔራል አስራት ዴኔሮ

ሰኔ 20/2013 (ኢዜአ) የራሳቸውን ጥቅም የሚያሳድዱና ዜጎችን ለማጋጨት የሚጥሩ ሃይሎችን በጋራ መመከት እንደሚገባ የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ሃይል ሰብሳቢ ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ ገለጹ።
በዞኑ ተከስቶ የነበረውን የጸጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት እየተከናወነ ያለውን የሰላም ሂደት የሚያጠናክር የእርቀ ሰላም ውይይት በማንዱራ ወረዳ ገነተ ማርያም ከተማ ተካሂዷል።
በመርሃ ግበሩ ላይ ንግግር ያደረጉት ሌተናል ጄኔራል አስራት፤ በብሄር ስም የራሳቸውን ጥቅም የሚያሳድዱና ዜጎችን ለማጋጨት የሚጥሩ አካላትን ጆሮ ባለመስጠትና በጋራ በመመከት አብሮነትን ማጠናከር ይገባል ብለዋል።
በዞኑ ሲጠበቅ የነበረው የሰላም ተስፋ እውን እየሆነ መምጣቱን ጠቅሰው ከዚህ በኋላ ከግጭት ትርፍ ለማግኘት የሚጥሩ ሃይሎችን ህዝቡ በጋራ ሊታገላቸው ይገባል ብለዋል።
ኢትዮጵያዊያን የምንታወቅበትን አንድነትና መተባበር በማጎልበት ወደ ልማትና ብልጽግና የሚወስደንን የሰላም አማራጭ መከተል አለብን ብለዋል።
ቀደም ሲል የተፈጸመውን ጥፋት በማውገዝና ከፋፋይ ሃሳቦችን በመተው ሰላምና ልማት መትጋት የሁሉም ሃላፊነት ሊሆን ይገባል ነው ያሉት።
በአካባቢው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት በመፍጠር እንዲሁም ለዜጎች የሰብአዊ ድጋፉ የማድረግ ስራ በመንግስት በኩል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ ጋሹ ዱጋዝ፣ በአካባቢው የነበረውን የቆየ አንድነትና ማህበራዊ መስተጋብር ለመመለስ የእርቀ ሰላም ውይይቱ ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል።
በዞኑ ተፈጥሮ በነበረው ችግር የወደሙትን መሰረተ ልማቶች በጋራ በመገንባት ለጋራ ልማትና አብሮነት መስራት እንደሚገባም ገልጸዋል።
ለዘላቂ ሰላም ግንባታ የሁሉንም ዜጋ ተሳትፎ ወሳኝ በመሆኑ በእውነተኛ ይቅርታ የሰላም ዘብ መሆን ይኖርብናል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
የእርቀ ሰላም ሂደቱ እንዲሳካ አስተዋጽኦ ለነበራቸው የአካባቢው ነዋሪዎችና የአገር ሽማግሌዎችም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በውይይቱ ላይ ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮን ጨምሮ ከአማራና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የተወከሉ አመራሮችና የማህበረሰብ ተወካዮች እንዲሁም የአገር ሽማግሌዎች ተገኝተዋል።