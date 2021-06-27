በተማርንበት ህዝብና ሀገርን በታማኝነት ለማገልገል ዝግጁ ነን -ተመራቂዎች

ዲላ ሴኔ 19/2013 (ኢዜአ) በተማርንበት ዘርፍ ህዝብና ሀገርን በታማኝነት ለማገልገል ዝግጁ ነን ሲሉ የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተመሪዎች ገለጹ።
ዩኒቨርሲቲው በመደበኛና ተከታታይ መርሀ ግብር ያሰለጠናቸውን 2 ሺህ 495 ተመሪዎች አስመርቋል።
ዩኒቨርሲቲው ለሀገር ሰላምና ልማት የላቀ አስተዋጾ ላበረከቱ ሁለት አባገዳዎች የክብር ዶክተሬት ሰጥቷል።
በዩኒቨርሲቲው ከሆርቲ ካልቸር ትምህርት ክፍል በማዕረግ የተመረቀችው ሮሆቦት ጌታቸው ኮሮናና ሌሎች ተግዳሮቶችን በማለፍ ለመመረቅ በመብቃቷ የተሰማትን ደስታ ገልጻለች።
በትምህርቷ ላይ ብቻ በማተኮር ጠንክራ በመስራቷ በተሻለ ውጤት መመረቅ መቻሏን ጠቅሳለች።
በተማረችበት በግብርናው ዘርፍ በመሰማረት ሀገርንና ህዝብን ለማገልገል ዝግጁ መሆኗን ተናግራለች
ኢትዮጵያ ከትኛውም ጊዜ በበለጠ የወጣት ልጀቿን ጥረት በምትፈልግበት ወቅት መመረቋን የተናገረቸው ደግሞ ከውሃ ምህንድስና ትምህርት ክፍል የማዕረግ ተመራቂ ትግስት እያሼ ናት።
በተማረችበት መስክ ህዝብና ሀገርን በታማኝነት ለማገልገል ዝግጁ መሆኗን ጠቁሟ በተለይም የህዳሴ ግድብ ላይ የመሰማራት ፍለጎት እንዳለት ተናግራለች።
ከእጽዋት ሳይንስ ትምህርት ክፍል ከፍተኛ ውጤት በማምጣት የዋንጫ ተሸላሚ የሆነው ጎራታ ተስፋዬ በበኩሉ በርትቶ በመማሩ ውጤታማ መሆኑን ጠቅሶ የተለያዩ ምርምሮችን በማድረግ ለሀገራዊ ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት የበከሉን እንደሚወጣ ተናግሯል።
የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሰቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጫላ ዋታ በበኩለቸው ዩኒቨርሲቲው የአከባቢውን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት በግብርና በማዕድንና በሀገር በቀል እውቀቶች የልቀት ማዕከል ከፍቶ እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
ኢትዮጵያ የተለያዩ የወስጥና የውጭ ተጽኖዎችን ተቋቁማ ፍትሃዊ ምርጫ ባካሄደችበት ማግስት እንዲሁም የህደሴው ግደብ 2ኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተቃረበበት ዋዜማ ምርቃቱ መካሄዱ ታሪካዊ እንደሚያደርገው ተናግረዋል።
“የተማረ የሰው ሃይል ለሀገርና ለወገን ከፍታ የተቻለውን ሁሉ ያደርጋል” ያሉት ፕሬዝዳንቱ ዩኒቨርሲቲው በመደበኛና ተከታታይ መርሃ ግብሮች በቅድመና በድህረ ምረቃ ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ዛማስመረቅ መቻሉን አስረድተዋል።
“የተለያዩ ውጣ ውረዶችን አልፋቹ የልፋታቹን ዋጋ በማየታችሁ እንኳን ደስ አሏቹ” ያሉት ደግሞ የእለቱ የክብር እንግዳ የምዕራብ ጉጂ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የዩኒቨርሲቲው ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ተፈሪ ወንድይፍራሁ ናቸው።
“6ኛውን ሃገራዊ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በተሳካ ሁኔታ ባጠናቀቅንበት ማግስት መመረቃቹ ደስታችንን እጥፍ ድርብ ያደርገዋል” ብለዋል።
“የተጀመረውን የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት አካል በመሆን ለሀገራቹ ችግሮች ሳይንሳዊ መፍትሄ በመስጠት ረገድ የበኩላችሁን መወጣት እንዳለባቸው” ሲሉ መመሪያ አስተላልፈዋል።
ዩኒቨርሲቲው ለሀገራችን ሰላምና ልማት የላቀ አስተዋጾ አበርክተዋል ላላቸው ለኦሮሚያ አባ ገዳዎች ህብረት ሰብሳቢና የጉጂ አባ ገዳ ጂሎ ማኖ እንዲሁም ለአቶ ኡቱካና ማሎ የክብር ዶክትሬት ሰጥቷል።