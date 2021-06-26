በአማራ ክልል ምርጫው ዴሞክራሲያዊ ሂደቱን በጠበቀ መልኩ መከናወኑን ታዝበናል–ምርጫውን የታዘቡ ሲቪክ ማህበራት

ባህርዳር፤ ሰኔ 19 ቀን 2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የተካሄደው 6ኛው ጠቅላላ አገራዊ ምርጫ ፍትሃዊ፣ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሂደቱን ጠብቆ መካሄዱን በታዛቢነት ተሰማርተው የነበሩ የስቪክ ማህበራት ተወካዮች አረገገጡ።
በክልሉ የሚገኙ ሶስት ሲቪክ ማህበራት የ6ኛውን ጠቅላላ ምርጫ የሚታዘቡ ከ4ሺህ በላይ ገለልተኛ አባላትን በማሰማራት የምርጫውን ሂደት መታዘብ እንደተቻለ ዛሬ በሰጡት መግለጫ አመልክተዋል።
የአማራ ሴቶች ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ እመቤት ምትኩ በመግለጫው ላይ እንዳሉት ፌዴሬሽኑ በታዘባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ህዝቡ ያለ ምንም ተፅዕኖ የሚፈልገውን ፓርቲ መርጧል።
ፌዴሬሽኑ የየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆኑ አንድ ሺህ 745 አባላትን በመለየት በቋሚና በተንቀሳቃሽ ታዛቢነት በማሰማራት ከድምጽ አሰጣጥ እስከ ቆጠራው ማጠናቀቂያ ድረስ መታዘብ መቻሉን ገልጸዋል።
ምርጫውን የታዘቡ አባላትም ባቀረቡት ሪፖርት ይሄነው የሚባል የጎላ ችግር እንዳላጋጠማቸው ጠቅሰው ምርጫው ፍፁም ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ መጠናቀቁን አረጋግጠዋል።
የአማራ ሴቶች ማህበር ዋና ፀሐፊ ወይዘሮ ትጥቅነሽ አለሙ በበኩላቸው ማህበሩ ከምርጫ ቦርድ ባገኘው የታዛቢነት ፈቃድ መሰረት 1 ሺህ 855 ታዛቢዎችን በማሰማራት ምርጫውን በገለልተኝነት መከታተል ችሏል።
“ከደቡብ ወሎ፣ ከሰሜንና ምዕራብ ጎንደር ዞኖች ውጭ በሌሎች ዞኖች አባላቱን በማሰማራት ባካሄደው የመታዘብ ሂደት 6ኛው ጠቅላላ የምርጫ ሒደትና የድምፅ አሰጣጡ ነጻና ፍትሃዊ እንደነበር አረጋግጧል”ብለዋል።
የድምፅ አሰጣጡ ከመጀመሩ በፊት በየተመደቡበት የምርጫ ጣቢያ በሰዓቱ በመገኘት ከሌሎች ታዛቢዎችና ምርጫ አስፈፃሚዎች ጋር ቃለ-ጉባኤ በመያዝ ሂደቱን ሲታዘቡ መዋላቸውንም አመልክተዋል።
ከየዞኑ የደረሳቸው የማጠቃለያ ሪፖርት እንደሚያመለክተውም ምርጫው ሰላማዊ፣ ፍትሃዊና አሳታፊ በሆነ መልኩ እንደተከናወነ መረጋገጡን አስረድተዋል።
በምርጫውም የሚያጠቡና ጨቅላ ህፃናት የያዙ እናቶች፣ አረጋዊያን፣ አካል ጉዳተኞች ቅድሚያ እየተሰጣቸው ያለምንም ተፅዕኖ የፈለጉትን የመረጡበት እንደነበርም ጠቁመዋል።
የአማራ ወጣቶ ፌዴሬሽን ስራ አስፈፃሚ ወጣት ራሄል ስነጥበብ በበኩሏ የምርጫ ሂደቱን የሚታዘቡ 489 ገለልተኛ ወጣቶችን ፌዴሬሽኑ ባሰማራባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ምርጫው ሰላማዊ እንደነበር ገልጻለች።
መራጩ ህዝብ ይሆነኛል፣ ያስተዳድረኛል የሚለውን ፓርቲ ያለማንም ተፅዕኖ የፈለገውን መምረጥ መቻሉንም ጠቁማለች።
አሁን የታየው ነፃነት ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም የሲቪክ ማህበራት አመራሮች በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስገንዝበዋል።