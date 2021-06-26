ጉባኤው ህገ-መንግስታዊ ትርጉም ለሚሹ ከ5 መቶ በላይ አቤቱታዎች ውሳኔ መስጠቱን ገለጸ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 19/2013 (ኢዜአ) የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ህገ-መንግስታዊ ትርጉም ለሚሹ ከአምስት መቶ በላይ ለሚሆኑ አቤቱታዎች ውሳኔ መስጠቱን አስታወቀ።
ጉባኤው የሴቶችና ህፃናት ህገ-መንግስታዊ መብት እና የህገ-መንግስት ትርጉም ላይ ከፌደሬሽን ምክር ቤት እና ከመንግስት ተቋማት ለተወጣጡ የሴቶች ጉዳይ ኃላፊዎች፣ ባለሙያዎች እና ባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል፡፡
በመድረኩ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ እና በፌደሬሽን ምክር ቤት በጋራ በመሆን የሴቶች እና ህጻናት መብቶችን በህገ መንግስት ትርጉም ለማስከበር እየሰሩ መሆኑ ተገልጿል።
የህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል ተብለው ውሳኔ ከተሰጠባቸው 102 ጉዳዮች መካከል 47 በመቶ የሚሆኑት ከሴቶች እና ህጻናት ህገ መንግስታዊ መብቶች ጋር የተያያዙ እንደሆኑም ነው የተነገረው።
የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና የጉባኤው ሰብሳቢ መአዛ አሸናፊ ከህገ-መንግስቱ ጋር የሚቃረን የትኛውም አይነት ውሳኔ ተገቢው ማጣራት ተደርጎ ተግባራዊ እንዳይሆን ይደረጋል ነው ያሉት።
የማጣራቱ ስራ የሚከናወነው ህገ-መንግስቱን በመተርጎም መሆኑንም ገልጸዋል።
የህገ-መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ህገ-መንግስቱን መተርጎም አስፈላጊ በሆነበት ወቅት እየተረጎመ ለፌደሬሽን ምክር ቤት የውሳኔ ሀሳብ እንደሚያቀርብም ገልጸዋል።
የህገ-መንግስት ትርጉም በማያሻቸው ጉዳዮች ላይ ደግሞ ትርጉም እንደማያስፈልግ የውሳኔ ሃሳብ ይሰጣል ነው ያሉት።
ለጉባኤው የሚቀርቡ አቤቱታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መምጣታቸውን ተከትሎ ጉባኤው አሰራሩን እያሻሻለ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
ጉባኤው አሰራርና አደረጃጀቱን በማስተካከል በአጠረ ጊዜ አቤቱታዎችን እየመረመረ እንደሚገኝም ተናግረዋል።
በተያዘው ዓመት ብቻ 518 አቤቱታዎች ለጉባኤው መቅረባቸውን ገልጸው፤ ከነዚህም መካከል 18 ጉዳዮች ትርጉም ስለሚያስፈልጋቸው ለፌደሬሽን ምክር ቤት መላኩን ተናግረዋል።
487 የሚሆኑት ደግሞ “ትርጉም አያስፈልጋቸውም” በማለት ውሳኔ መሰጠቱን አውስተዋል።
ቀሪዎቹ 13 ጉዳዮች ተጨማሪ ምርመራ የሚጠይቁ በመሆናቸው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑንም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ማዕዛ አሸናፊ ተናግረዋል።
ጉባኤው ለሴቶች እና ህጻናት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም ነው የተናገሩት።
በባህላዊ እና ሀይማኖታዊ ፍርድ ቤቶች የሚሰጡ ዳኝነቶች በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረቱ መሆን እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል።
የሕገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ስራ ከጀመረበት 1992 ዓ.ም ጀምሮ 5 ሺህ 900 አቤቱታዎችን ተቀብሎ ውሳኔ እንደሰጠባቸው በመድረኩ ተገልጿል።
ጉባኤው የውሳኔ ሀሳብ ያቀረበባቸው መዝገቦች ብዛት ደግሞ 3 ሺህ መድረሱ ተጠቁሟል።