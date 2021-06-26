የአፋር ከልል ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤው ተጨማሪ በጀት አፀደቀ

ሰመራ፤ ሰኔ19 ቀን 2013 (ኢዜአ) የአፋር ክልል ምክር ቤት ሶስተኛው አስቸኳይ ጉባኤው ከ630 ሚሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀት አጸደቀ።
የምክር ቤቱ ጉባኤ ተጨማሪ በጀቱን ያፀደቀው የክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ መሐመድ ሀሰን አማካኝነት የቀረበውን የበጀት ረቂቅ ላይ ከተወያየ በኋላ ነው።
በዚህም በበጀት ዓመቱ ለመደበኛ በጀትና በክልሉ ለተከናወኑ ካፒታል ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ወጪ 630ሚሊዮን 241ሺህ 375ብር ምክር ቤቱ ተቀብሎ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል።
የበጀቱም ምንጭ ከክልሉና ከተማ አስተዳደሮች የውስጥ ገቢዎች የሚሸፈን መሆኑን ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮው ሃላፊው ገልጸዋል።
ጉባኤው ነገም ቀጥሎ ሲውል በክልሉ ዋና ዋና የአስፈጻሚ አካላትን 11ወራት ሪፖርት ላይ የሚወያይ ሲሆን በተጨማሪም የየተለያዩ የሶስት አስፈሚ አካላትን ተግባርና ሃላፊነት ለመደንገግ የወጡ አዋጆችንሞ መርምሮ እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል።
የአፋር ክልል ምክር ቤት 96 አባላት ያሉት ነው።