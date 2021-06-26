በአዲስ አበባ በሁሉም መስክ እየተደረገ ያለው የኅብረተሰብ ንቅናቄና ትብብር ለክልሎች ምሳሌ የሚሆን ነው

ሰኔ 19/2013 (ኢዜአ) አረንጓዴ አሻራችንን በማሳረፍ ለነገው ትውልድ የተሻለች አገር ለማሻገር ዛሬ በመተባበር መስራት ያስፈልጋል ሲሉ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስገነዘቡ፡፡
“ኑ አዲስ አበባን እናልብሳት” በሚል መሪ ሃሳብ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሐ ግብር በጉለሌ እፅዋት ማዕከል ተካሂዷል።
በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የተሳተፉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር በመዲናዋ በሁሉም መስክ እየተደረገ ያለው ንቅናቄ፣ የኅብረተሰቡ መተባበርና አንድነት “ለክልሎች ትልቅ ምሳሌ ነው” ብለዋል።
ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ‘ኢትዮጵያ ልትበለጽግ የምትችለው ሁላችንም ስንተጋ ብቻ ነው’ ሲሉ ተናግረዋል።
ነዋሪዎችና ተቋማት መዲናዋ ለኑሮ ምቹ እንድትሆን ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ የበኩላቸውን አስተዋፅኦ እንዲያበረክቱ አሳስበዋል።
ኅብረተሰቡ ችግኞችን መትከል ብቻ ሳይሆን በመንከባከብ ጭምር ለነገው ትውልድ አረንጓዴ አገር ለማስረከብ እንዲተባበርም ጥሪ አቅርበዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር በበኩላቸው በአዲስ አበባ የተጀመረው የትብብርና የአንድነት እንቅስቃሴ ለክልሎች ምሳሌ የሚሆን ነው ብለዋል።
በአማራ ክልል 2 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል መታቀዱንና የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሐ ግብር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልፀዋል።
የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬም በተለያዩ አካባቢዎች በ”ኢትዮጵያን አረንጓዴ እናልብሳት” የችግኝ ተከላ መርሐ ግብር ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ገልፀዋል፡፡
ሚኒስትሯ የአረንጓዴ አሻራ መርሐ ግብሩ እንደ ችግኝ ሁሉ ጥላቻን ነቅለን ፍቅርና መተሳሰብን የምተክልበት ተምሳሌት ነው ብለዋል።
ችግኝ መትከል ለግብርና ምርታማነት፣ ለአፈር ጥበቃና ስነ-ምህዳረ መሻሸል ስላለው ከፍተኛ አስተዋጽኦ የገለጹት ደግሞ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ናቸው።
ሚኒስትሯ ለቀጣዩ ትውልድ ዛሬን እየሰራን የድርሻችንን ማቆየት ይኖርብናል ብለዋል።
በችግኝ ተከላው ሚኒስትሮች፣ አምባሳደሮች፣ የዲፕሎማቲክ ማኅበረሰብ አባላት፣ የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች፣ የስፖርት ቤተሰቦችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተሳትፈዋል።
በዘንድሮው ክረምት የችግኝ ተከላ መርሐ ግብር በአዲስ አበባ ደረጃ 7 ነጥብ 5 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዷል።
ከዚህ ውስጥ አገራዊ ምርጫው በተካሄደበት ቀን 2 ነጥብ 58 ሚሊዮን ችግኞች መተከላቸውን መረጃዎች ያሳያሉ።