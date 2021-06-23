በደቡብ ክልል ከምርጫ ጋር በተያያዘ ጥፋት ፈጽመዋል የተባሉ 26 ግለሰቦች ተቀጡ

ሀዋሳ ፤ሰኔ 16/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ከምርጫ ጋር በተያያዘ ጥፋት ፈጽመዋል የተባሉ 26 ግለሰቦች ሲቀጡ በተመሳሳይ ድርጊት የተጠረጠሩ ሌሎች ሰዎችም በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በህግ እየታየ መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ነብዩ ኢሣይያስ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳመለከቱት በግለሰቦቹ የተፈጸመው ጥፋት ከቅድመ እስከ ድህረ ምርጫ ባሉ ጊዜያት ውስጥ ነው።
ኮሚሽኑ የምርጫውን ሠላማዊነትና ደህንነት ለማስከበር ከምርጫ ጋር ተያይዞ የሚፈጸሙ ጥፋቶችን የሚያጣራየምርመራ ቡድን በየደረጃው በማቋቋም ሲሰራ መቆየቱንም አስታውሰዋል።
የምርመራ ቡድኑ ጥፋት በሚፈጸምበት ወቅት ፈጥኖ በመድረስና በማጣራት ጉዳዩ ለሚመለከተው የህግ አካል በማቅረብ ውሳኔ እንዲያገኝ መስራቱን አመላክተዋል።
በተለይ የክልሉ ፖሊስ ከሌሎች የፀጥታና ደህንነት አካላት ጋር በመቀናጀት ሠላምን ለማስከበርና ወንጀልን ለመከላከል መንቀሳቀሱን ገልጸው፤ከምርጫ ጋር በተያያዘ ጥፋት ፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩ 194 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን አስረድተዋል።
በቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦች በአብዛኛው ከፈጸሙት ጥፋት የፓርቲዎችን ፖስተር መቅደድ፣ሀሰተኛ የድምጽ መስጫ ሠነድ ማዘጋጀት፣ ሁከት መፍጠር፣ በሌላው ላይ ጫና ለማሳደር መሞከር እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
ጥፋቱን ከፈጸሙት መካከል 26 ግለሰቦች ፍርድ ቤት ቀርበው የሶስት ወር እስራትና አንድ ሺህ 500 ብር የገንዘብ ቅጣት እንደተላለፈባቸው አስታውሰው፤ የቀሪዎቹ ጉዳይ በህግ አግባብ በሂደት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በምርጫው ዋዜማና በድምጽ መስጫው ዕለት የተለየ ትኩረት ሰጥተን ተንቀሳቅሰናል ያሉት ኮሚሽነር ነብዩ፤ በዚህም የተፈጸሙ ጥፋቶች የተለየ ባህሪ እንደነበራቸው ጠቅሰዋል።
በተለይ በጉራጌ ዞን ማረቆ ወረዳ ቆሺ በሚባል አካባቢ አምስት ሰዎች ሀሰተኛ የድምጽ መስጫ ወረቀት ሲያባዙ ተገኝተው ሰኔ 13/2013 ዓ.ም ከነማባዥ ማሽኑ በቁጥጥር ስር ውለው በምርመራ እየተጣራባቸው እንደሆነም ነው ኮሚሽነር ነብዩ የገለጹት።
በባስኬቶ ልዩ ወረዳም 34 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዕጩ ድምፅ መስጫ ወረቀት የሚመስል ሀሰተኛ ሰነድ ይዞ የተገኘ አንድ ግለሰብ ከነግብረ አባሮቹ በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረዋል።
እንዲሁም በድምጽ መስጫው ዕለት ሁለት ጊዜ ድምፅ ለመስጠት የሞከሩ 19 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አመልክተዋል።
እንደ ኮሚሽነሩ ገለጻ ከምርጫ ጋር በተያያዘ ሂደቱን ለማወክ የሞከሩ ሌሎች 103 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ከምርጫ አስፈጻሚዎች ጋር በመነጋገርና ተገቢው ምክር ተሰጥቷቸው ወዲያውኑ እንዲለቀቁ ተደርጓል።
በክልሉ የምርጫው ሂደት እንዲሳካ ኮሚሽኑ ተገቢውን ጥበቃና ፖሊሲያዊ አገልግሎት መስጠቱን የገለጹት ኮሚሽነሩ፤ ምርጫው በሰላም መከናወኑን አብራርተዋል።
ለዚህም ሌት ተቀን ለሰሩ የፀጥታ አካላት ያላቸውን ምስጋናና አክብሮት ገልጸዋል።