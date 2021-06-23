ወጣቶች ኢትዮጵያን በአረንጓዴ አሻራ ከማልበስ ባለፈ ጥላቻን በመንቀል ፍቅርና አንድነትን መትከል አለባቸው – ዶክተር ዓለሙ ስሜ

አዳማ፣ ሰኔ 16/2013 (ኢዜአ) ወጣቶች ኢትዮጵያን በአረንጓዴ አሻራ ከማልበስ ባለፈ ጥላቻን በመንቀል ፍቅርና አንድነትን መትከል አለባቸው ሲሉ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የዴሞክራሲ ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ዓለሙ አስገነዘቡ ።
“ኢትዮጵያን እናልብሳት” ሀገር አቀፍ የወጣቶች የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሀ ግብር ዛሬ በአርሲ ዞን ተጀምሯል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የዴሞክራሲ ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ዓለሙ ስሜ በመርሀ ግብሩ ማስጀመሪያ ስነ ስርአት ላይ እንደገለፁት ወጣቶች ችግኝን ከመትከል በተጓዳኝ ጥላቻን በመንቀል አንድነትን መትከል አለባቸው።
“በኢኮኖሚ የበለፀገች ሀገር ለመገንባት የአረንጓዴ አሻራ ልማት ወሳኝ ሚና አለው” ያሉት ዶክተር ዓለሙ ወጣቱ የበለፀገች ሀገር ለመረከብ በሁሉም መስክ መስራት አለበት” ብለዋል።
“ኢትዮጵያን እናልብሳት” ችግኝ ከመትከል ባሻገር ወጣቶች እርስ በራሳቸው የሚተዋወቁበትና ሀገራዊ አንድነት የሚጠናከርበት መሆኑን ገልጸዋል።
“በወጣቶች የተባበረ ክንድ ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ በማድረጉ የላቀ ምስጋና ይገባቸዋል” ብለዋል ።
ወጣቶች የሀገር ባለቤትና ተረካቢዎች ናችሁ፤ ኢትዮጵያን እናልብሳት መርሀ ግብርም ከችግኝ ተከላ በላይ በአዲሱ ትውልድ ዘንድ ፍቅር፣ ትውውቅና የአንድነት አስተሳሰብ እንዲጎለብት የሚያስችል መሆኑን አመልክቷል።
የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ በበኩላቸው “የወጣቶች የኢትዮጵያን እናልብሳት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ከሰላማዊ ምርጫ ማግስት መሆኑ ትልቅ ትርጉምና መልዕክት አለው “ብለዋል ።
“ወጣቶች ክፍፍሉን ወደጎን በመተው ሀገራችሁን ለማሻገር ምርጫው ያለምንም እንከን እንዲካሄድና በሰላም እንዲጠናቀቅ ማድረጋችሁ ሊስቁብንና ሊያፈርሱን የተዘጋጁ ጠላቶቻችን አንገት ያስደፋ ነው” ሲሉም ተናግረዋል።
የሀገሪቱን መፍረስ የሚጠብቁ ጠላቶች ያለቀሱበት፣ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ያሸነፉበት ታሪካዊ ምርጫ ማግስት መርሀ ግብሩ መጀመሩ ለአረንጓዴ አሻራ ስኬት ሚናው የላቀ መሆኑን ገልጸዋል።
“አንዱ በሌላው ላይ በመደመር መከፋፈልና ጥላቻን በማስወገድ፣ ድህነትና ኋላቀርነትን አብረን ማጥፋት አለብን” ሲሉ አቶ አባዱላ ተናግረዋል ።
የብልጽግና ወጣቶች ሊግ ፕሬዚዳንት ወጣት አክሊሉ ታደሰ በበኩሉ በተያዘው የክረምት የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር ከ10 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች በችግኝ ተከላ እንደሚሳተፉ አመላክተዋል።
በወጣቶች ተሳትፎ ከ200 ሚሊዮን በላይ ችግኞች በወጣቶች እንደሚተከል አስታውቀዋል።
በመርሀ ግብሩ ማስጀመሪያ ስነ ስርአት ላይ የባህልና ቱርዝም ሚንስትር ዶክተር ሂሩት ካሳውን ጨምሮ ሚኒንስትሮች፣ ተዋቂ ግለሰቦች እንዲሁም አርቲስቶች ተገኝተዋል።