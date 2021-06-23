በምርጫው የተወዳደሩ ፓርቲዎች ውጤታቸውን በጸጋ ተቀብለው ለሀገር ሰላምና ልማት በጋራ መስራት አለባቸው- ነዋሪዎች

ድሬዳዋ ሰኔ 17 ቀን 2013 (ኢዜአ) – በ6ተኛው ሀገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ የተሳተፉ ፓርቲዎች ውጤታቸውን በጸጋ ተቀብለው ለሀገር ሰላምና ልማት በጋራ ሊሰሩ ይገባል ሲሉ የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡ የከተማው ነዋሪዎች መካከል አቶ አዱኛ ተረፈ እንደገለጹት በውድድር ማሸነፍና መሸነፍ ያለ በመሆኑ በምርጫው የተሳተፉ ፓርቲዎች ውጤቱን በጸጋ በመቀበል ለነገ የተሻለች ሀገር በጋራ ሊሰሩ ይገባል ።
ፓርቲዎቹ ሀገሪቱን ወደ ብልጽግና ሊሻግራት የሚችል ሰላምና ልማት እንዲመጣ በትብብር ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
አቶ በጅሮንድ ዮሐንስ በበኩላቸው “ፓርቲዎች ውጤቱን በጸጋ በመቀበል ለሀገር ሰላምና እድገት በጋራ መስራት ይኖርባቸዋል” ብለዋል።
ሀገሪቱ አሁን ላይ በአንድ በኩል እድገቷን በማይፈልጉ በውስጥና በውጭ ሀይሎች ጫና ውስጥ የገባችበትና በሌላ በኩል በለውጥ ጎዳና ላይ ያለች መሆኑን ተናግረዋል።
ፓርቲዎች በመቻቻልና ከአሸናፊነትና ከተሸናፊነት ስሜት በመውጣት ሀገርን ወደ ተሻለ እድገት ለማሻገር በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ወጣት ወርቁ ፋሲል በበኩሉ ከምርጫ በኋላ ቀጣዩ ጉዞ የሀገርን ሰላምና ልማት ማረጋገጥ በመሆኑ ፓርቲዎች ውጤታቸውን በጸጋ ተቀብለው በመደጋገፍ ሊሰሩ እንደሚገባ አመላክቷል።
በቀጣይ የሀገርን ሰላም በማረጋገጥ ዕድገቷ እውን እንዲሆን የድርሻቸውን እንደሚወጡም ነዋሪዎቹ አስታውቀዋል።