ፓርቲዎች የምርጫውን ውጤት በፀጋ በመቀበል ለሀገር በጋራ መስራት እንዳለባቸው በነቀምቴ አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ

ነቀምቴ፤ ሰኔ 16/2013(ኢዜአ) ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝብ የሰጠውን የምርጫውን ውጤት በፀጋ በመቀበል ለሀገር ሰላምና ልማት በጋራ መስራት እንዳለባቸው በነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ፡፡
ከነዋሪዎች መካከል የሕግ ባለሙያው አቶ ደረጀ አበበ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት፤ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በአካባቢው ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም መጠናቀቁ አስደሳች ነው ብለዋል፡፡
ምርጫው በሠላም እንደተጠናቀቅ ሁሉም በአካባቢውም ብሎም በሀገሪቱ ቀጣይነት ኖሮት ለማረጋገጥ ፓርቲዎች ህዝብ የሰጠውን ድምጽ በፀጋ ተቀብለው በጋራ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
የህዝቡንና ሀገሪቱን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ለመወሰንና አስተማማኝ ሰላም እውን ለማድረግ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች መተባበር እንደሚኖርባቸው ተናግረዋል።
እንደ አቶ ደረጀ ገለጻ፤ ፓርቲዎች ከምንም በላይ ሀገርን በማስቀጠል ሰላምና ልማትን ለማጠናከር በጋራ መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል፡፡
በህዝብ ይሁኝታ አግኝቶ ያሸነፈ ፓርቲ ዘላቂነት ያለው ሠላምና ልማትን በማረጋገጥ ዜጎቿ ያለ ሥጋት የሚኖሩባት የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመገንባት አበክሮ መስራት እንዳለበት አመልክተዋል፡፡
ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀገሪቱን ሊያስቀጥሉ በሚችሉ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ መስራት እንደሚጠበቅባቸው የገለጹት ደግሞ ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ተረፈ ኪትላ ናቸው፡፡
የፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝብና ሀገርን በማስቀደም በአንድነት ሆነው ለእድገትና ብልፅግና መትጋት እንዳለባቸው ተናግረዋል።