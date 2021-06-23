በጋምቤላ የድምጽ ቆጠራው ተጠናቆ ጊዜያዊ ውጤቱ ለህዝብ ይፋ እየተደረገ ነው

ጋምቤላ፤ ሰኔ16/2013(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የድምፅ አሰጣጥና ቆጠራ ሂደቱ ተጠናቆ ጊዜያዊ ውጤቱ ይፋ እየተደረገ መሆኑን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጋምቤላ ቅርንጫፍ አስታወቀ።በወቅቱባጋጠመው የድምጽ መስጪያ ወረቀት እጥረት ምክንያት በተወሰኑ ጣቢያዎች ተቋርጦ የነበረው ምርጫ ትናንት በማስቀጠል ቆጠራው ተጠናቀቆ ጊዜያዊ ወጤቱ ለህዝብ ይፋ እየተደረገ ይገኛል፡፡
የአካባቢው መራጮች በበኩላቸው ችግሩ ተፈትቶ የሚፈልጉትን ፓርቲ መምረጥ በመቻላቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል ። ከአስተያየት ሰጪዎች መካከል የኢታንግ ከተማ አቸዋሀ ምርጫ ጣቢያ ‘‘ሀ’’መርጠው ሲመለሱ ለኢዜአ አስተያየቱን የሰጠው ወጣት ካራካዎ ኡጁሉ እንዳለው፤ ከትናንት በስቲያ የሚወክለውን ለመምርጥ ተሰልፎ እያለ የምርጫ ወረቀት አልቋል በመባሉ አዝኖ ነበር።
ችግሩ ተቃሎ ትናንት በተመቻቸው እድል ተጠቅሞ ይወክለኛል ያለውን በመምረጡ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማው ገልጿል።
የወጣቶችን የልማት ፍላጎትና ተጠቀሚነት ያረጋግጣል ብሎ ላመነበት ፓርቲ ድምጹን እንደሰጠም ወጣቱ ተናግሯል።
በምርጫ ወረቀት እጥረት ምክንያት በወቅቱ መምረጥ ያልቻለውን እድል ትናንት በማግኘቱ መደሰቱን የገለጸው ደግሞ በዚሁ ምርጫ ጣቢያ መርጦ ሲመለስ አስተያየቱን የሰጠው ወጣት ኡጁሉ ኡቢያ ነው።
የምርጫው ሂደትም ፍትሃዊና ሰላማዊ እንደነበር ጠቅሷል።
ወጣት መልካሙ አብረሃም በበኩሉ፤ ባጋጠመው የድምጽ መስጪያ ወረቀት እጥረት ሳይመርጥ በመቅረቱ ቅሬታ ተሰምቶት የነበረ ቢሆንም ትናንት በተመቻቸው እድል ይጠቅመኛል ያለውን መምረጥ መቻሉ ገልጿል።