ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ በክረምቱ ዝናብ ጣሪያው የሚያፈስባቸውን እናቶች ቤት በማደስ ዜጎች የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቀረቡ

አዲስ አበባ ሰኔ 16 / 2013 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ፤ ዝናብ የሚያፈስ ጣሪያው በማደስ ዜጎች የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቀረቡ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዲስ አበባ በተለምዶ ‘አቧሬ’ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኙ የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎትን አስጀምረዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከሪፐብሊካን ጥበቃ አባላት ጋር በመቀናጀት በዘንድሮ ክረምት ከ10 እስከ 15 የሚሆኑ የአቅመ ደካማ እናቶችን ቤት እንደሚያድስም ተናግረዋል።
ዜጎች ይህን ፈለግ በመከተል በአካባቢያቸው ያሉ የአቅመ ደካማ ቤቶችን ተጋግዘው እንዲያድሱም ጥሪ አቅርበዋል።
በበጎ ፈቃደኝነት የአቅመ ደካማ ቤቶችን በማደስ ኢትዮጵያን በብዙ መልኩ መጥቀም ይቻላል ነው ያሉት።
ሁሉም ዜጋ ችግኝ ከመተከል ጎን ለጎን ክረምት መጣ አልመጣ እያሉ ጣሪያና ግድግዳው እያፈሰሰባቸው የሚሳቀቁ እናቶችን ችግር መፍታት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
መተጋገዝ ከቻልን በዘንድሮው ክረምት ብቻ በመቶዎቹ የሚቆጠሩ የእናቶችንና አቅመ ደካሞችን ቤቶች ማደስ እንችላለን ብለዋል።
የእናቶች ምርቃት ኢትዮጵያን በብዙ እንደሚታደግ በመጠቆም።
“የእናቶችን የቤታቸውን ጣሪያ ብቻ ሳይሆን ጓዳቸውም እንዳያፈስ መደጎም አለብን” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ በዚህ ረገድ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት መረጃ ከመስጠት ባለፈ ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በመተጋጋዝ አዳዲስ ስራዎችን መስራት ከቻልን ኢትዮጵያን እንለውጣለን ሲሉም ነው ጠቅላይ ሚኒስተሩ የተናገሩት።
የእድሳቱ ተጠቃሚ የሆኑ እናቶች በበኩላቸው የሚኖሩበት ቤት በማርጀቱ ምክንያት ፍሳሽን ጨምሮ ለበርካታ ችግሮች ተጋልጠው መቆየታቸውን ተናግረዋል።
መንግስት በራሱ ወጪ ለማደስ መወሰኑም እጅጉን እንዳስደሰተቻው ጠቁመዋል።
ሰላም ካለ የዜጎች ችግር በሂደት እንደሚስተካከል ተናግረው፤ ሁሉም ዜጋ የሀገሩን ሰላም እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል።