በመተከል ዞን ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎች ወደየአካባቢያቸው እየተመለሱ ነው

አዲስ አበባ ሰኔ 16/2013(ኢዜአ) በመተከል ዞን በነበረው ግጭት ከማንዱራ ወረዳ ፎቶ ማንጃሪ ቀበሌ ተፈናቅለው የነበሩ 279 አባወራና እማወራዎች ወደ አካባቢያቸው ተመለሱ።
የአገር መካላከያ ሰራዊት ምዕራብ እዝ ምክትል አዛዥ እና የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረኃይል ኮማንድ ፖስቱ አባል ብርጋዴር ጄኔራል አለማየው ወልዴ፤ ወደየአካባቢያቸው ለተመለሱት ዜጎች የተዘጋጀላቸውን ጊዜያዊ ማቆያና መሰረተ ልማቶችን ጎብኝተዋል።
በዞኑ ተከስቶ የነበረው ችግር እየተሻሻለ መጥቶ ዜጎች ወደ አካባቢያቸው መመለሳቸው መልካም መሆኑን ገልጸው በዘላቂነት እንዲቋቋሙ ይሰራል ብለዋል።
በቀጣይ ኑሯቸውን በተረጋጋ ሁኔታ በመምራት ወደ እርሻና ሌሎች የልማት ስራዎች እንዲገቡ ለማስቻል የሚሰራ መሆኑንም አረጋግጠዋል።
የአገር መከላከያ ሰራዊት ደህንነታቸውን በመጠበቅ በቅርበትና በትኩረት እንደሚሰራም አረጋግጠዋል።
የማንዱራ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጉኬ ግዡ፤ በአካባቢውን ጸጥታ ለማስፈን የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብርኃል ባከናወናቸው የተለያዩ ተግባራት ሰላምና መረጋጋት እየተፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ከማንዱራ ወረዳ ፎቶ ማንጃሪ ቀበሌ ተፈናቅለው የነበሩ 279 አባወራና እማወራዎች ወደነበሩበት አካባቢ መመለሳቸውን ጠቁመዋል።
ከነዚህ መካከል 152 የሚሆኑት የቤተሰብ ኃላፊዎች በራሳቸው ተነሳሽነት መኖሪያ ቤታቸውን ሰርተው እየገቡ መሆኑን ተናግረዋል።
ሌሎቹ ደግሞ በጊዜያዊነት በተዘጋጀላቸው መጠለያ መግባታቸውን ገልጸዋል።
በቀጣይም ዜጎች በዘላቂነት እንዲቋቋሙ ለማድረግ የእርሻ መሬት በማዘጋጀት በትራክተር በማረስ እንዲጠቀሙ እየተሰራ መሆኑን አመላክተዋል።
ወጣት እጉቄ ቸኮለ፤ በአካባቢው ተፈጥሮ በነበረ ግጭት ከፎቶ ማንጃሪ ቀበሌ ተፈናቅላ መቆየቷን አስታውሳ አሁን ወደ መኖሪያ አካባቢዋ በመመለሷ መደሰቷን ገልፃለች።
ለቤት ግንባታ የሚውሉ የቁሳቁስ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን በመግለጽ ህይወታቸውን በዘላቂነት ለመመራት እንዲችሉ የመንግስት ድጋፍ እዲደረግላቸው ጠይቃለች።
ሌላኛው አስተያየት ሰጪ አቶ ማምሻው ዘገየ፤ ወደቀደመ አካባቢያችን መመለሳችን መሬታችንን በማልማት ወደ ዘላቂ ኑሯችን ለመመለስ ያስችለናል ብለዋል።
ከአጎራባች ቀበሌ ማህበረሰብ ጋር የግብይትና ሌሎች ማህበራዊ ግንኙነቶች ወደነበሩበት እንዲመለሱ ጉጉትና ፍላጎት እንዳላቸውም ተናግረዋል።
በቀጣይም በአካባቢው ካሉ አጎራባች ቀበሌ ማህበራሰብ ጋር ምክክርና እርቅ በመፈፀም ወደ ቀደመ ማህበራዊ መስተጋብራቸው ለመመለስ መዘጋጀታቸውንም አረጋግጠዋል።