ህዝቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ያደረገው ትብብር ምርጫው ስኬታማ እንዲሆን ጉልህ አስተዋጽኦ አድርጓል- የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ሰኔ 15/2013 በምርጫው ሂደት ህዝቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ያደረገው ትብብር የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ሰላማዊና ስኬታማ እንዲሆን ማስቻሉን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ።
የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳሳ፤ በሰጡት መግለጫ ህዝቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ያደረገው ትብብር ምርጫው ሰላማዊና ስኬታማ እንዲሆን አስችሏል።
የምርጫ ሂደቱን የኦሮሚያ ፖሊስ፣ ፌደራል ፖሊሲና መከላከያ ተቀናጅተው የህዝቡም ትብብር ታክሎበት የፀጥታ ችገር ሳያጋጥም ተከናውኗል ብለዋል።
“ምርጫው በሰላም እንዳይካሄድና ፍላጎት ያላቸው ሃይሎች ችግር ለመፍጠር ሞክረው እንደነበር ያስታወሱት ኮሚሽነር ጀነራሉ ህዝቡ ሳይደናገጥ ድምፁን መስጠት ችሏል ነው ያሉት።
በኦሮሚያ ክልል የምርጫ ሂደቱ ተጀምሮ እስኪያልቅ የወጣቶች ተሳትፎና ትብብርም የላቀ እንደነበር ጠቅሰዋል።
በቀጣይም ወጣቱ ከጸጥታ አካላትጋር የሚያደርገውን ትብብር እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል።
“ምዕራብ ሸዋ ላይ ችግር ለመፍጠር የሞከሩ ሃይሎች ነበሩ ያሉት” ኮሚሽነር ጀነራሉ የኦሮሚያ ፖሊስ መስዋዕትነት ጭምር በመክፈል ምርጫው ያለምንም ችግር እንዲካሄድ ማድረጉን ገልጸዋል።
በኦሮሚያ ክልል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና ለክልል ምክር ቤት በድምሩ 906 እጩዎች በ9 የፖለቲካ ፓርዎች ቀርበው መወዳደራቸው ይታወቃል።