ምርጫው ከጥቃቅን ችግሮች በስተቀር በታቀደው መሰረት በሰላም ተጠናቋል- ኮሚሽኑ

ባህር ዳር ሰኔ 15/2013(ኢዜአ ) በአማራ ክልል የተካሄደው ክልላዊና ሀገራዊ ምርጫ ከጥቃቅን ችግሮች በስተቀር በታቀደው መሰረት በሰላም መጠናቀቁን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ የምርጫውን መጠናቀቅ አስመልክትው በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ምርጫው ከጥቃቅን ችግሮች በስተቀር በታቀደለት መሰረት በሰላም ተጠናቋል።
“ለምርጫው በሰላም መጠናቀቅ ሰላም ወዳዱ የክልሉ ህዝብ በአንድ ጎን ይወክለኛል የሚለውን ፓርቲ በመምረጥ በሌላ በኩል ለምርጫው በሰላም መጠናቀቅ ከፀጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል” ብለዋል።
የክልሉ ህዝብ ለምርጫው በሰላም መጠናቀቅ ላደረገው አስተዋጽኦ ምስጋና ያቀረቡት ኮሚሽነሩ የክልሉ የፀጥታና የደህንነት ሃይል ከፌዴራል የፀጥታና የደህንነት አካላት ጋር በመቀናጀት የሰራው ስራ ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ማስቻሉን ገልፀዋል።
የምርጫ አስፈጻሚዎችና ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ምርጫው ሰላማዊ ሁኖ እንዲጠናቀቅ ላደረጉት አስተዋጽኦ ኮሚሽነሩ ምስጋና አቅርበዋል።
ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ሰፊ የቅድመ ዝግጅት ስራ ተሰርቶ እንደነበር የገለጹት ኮሚሽነሩ አልፎ አልፎ ከተስተዋሉ ጥቃቅን ችግሮች በስተቀር እቅዱን በታሰበው ልክ ማሳካት እንደተቻለ አስታውቀዋል።
የፀጥታ አካላት ምርጫው ገለልተኛነትን በጠበቀ መልኩ እና ከህዝብ ጋር በመቀመናጀት መስራታቸውን አስረድተዋል፡፡
ከሰላም አንጻር ታጣቂ ሀይሎች በከፈቱት ቶክስ የአንድ ፖሊስ ህይወት ከማለፉ በስተቀር በሰላም የተጠናቀቀ መሆኑን ገልጸዋል ፡፡
በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የምርጫ ወረቀትን የመደበቅና ከህግ አግባብ ውጭ የምረጡኝ ቅስቀሳ የሚመስሉ ተግባራት ተስተውለው እንደነበር አመልክተዋል።
ከህግ አግባብ ውጭ ችግሮችን የፈጠሩ አካላትን በህግ ቁጥጥር ስር በማድረግ የማጣራት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ኮሚሽነሩ አስረድተዋል።
የምርጫው ውጤት በሚመለከትው አካል እስኪገለጽ ድረስ ህዝቡ የተለመደውን ሰላሙን የማስከበር ስራ ከፀጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራቱን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል።
ፖሊስ የምርጫው ሂደትን በሰላም ማጠናቀቅ እንደቻለ ሁሉ ድህረ ምርጫውም በሰላም እንዲጠናቀቅ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ አብራርተዋል።
በድህረ ምርጫው ላይ ከህግ አግባብ ውጭ ችግር ለሚፈጥሩ አካላት ፖሊስ ህግን ተከትሎ ህግ የማስከበር ስራውን ለድርድር የማያቀርብ እንደሆነ አስታውቀዋል።