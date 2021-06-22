6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ፣ ተዓማኒና ፍትሃዊ ሆኖ በስኬት እንዲጠናቀቅ አስተዋፅኦ ላበረከቱት ምስጋና ቀረበ

ሰኔ 15/2013(ኢዜአ) የፌደራልና የክልል የደህንነትና ፀጥታ ተቋማት 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ፣ተዓማኒና ፍትሃዊ ሆኖ በስኬት እንዲጠናቀቅ አስተዋፅኦ ላበረከቱ አካላት ምስጋና አቅርበዋል።
የፌደራልና የክልል የደህንነትና ፀጥታ ተቋማቱ ዛሬ ለኢዜአ በላኩት መግለጫ፤ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በስኬት መጠናቀቅ የህዝቡንና የሀገሪቱን ደህንነት እንዲሁም ብሄራዊ ጥቅምን በማረጋገጥ ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግር ክስተት በመሆኑ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል፡፡
ኢትዮጵያውያን ከፍ ባለ ጨዋነት እና ስነ ምግባር ሰላማዊ ምርጫ እንዲካሄድ በማድረግ ዳግም ታላቅ ህዝብ መሆናቸውን አስመስክረዋል መግለጫው፤ መላው ህዝብ ያሳየው ከፍተኛ ተሳተፎ፣ ቁርጠኝነት፣ ትዕግስትና ትብብር ለምርጫው ስኬታማነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ጸረ ኢትዮጵያ አቋም የሚያራምዱ የውስጥና የውጭ ሃይሎችን አንገት ማስደፋቱንም ገልጿል፡፡
የፌደራልና የክልል የደህንነትና ፀጥታ ተቋማት ሀገራዊ ሪፎርሙን ተከትሎ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ወገንተኝነት ነጻና ገለልተኛ ሆነው የህዝብን ሰላምና የሀገርን ደህንነት እንዲያስከብሩ እንዲሁም ብሔራዊ ጥቅምንና ሉዓላዊነትን እንዲያረጋግጡ የተቀመጠው አቅጣጫና የተሰራው ስራ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ፍሬ ማፍራቱንም መግለጫው ጠቁሟል።
ተቋማቱ ሁሉንም የምርጫው ተወዳዳሪ ፓርቲዎችና የግል እጩዎች በገለልተኝነት መርህ እኩል በማገልገላቸው የምርጫው ሂደት የጎላ የጸጥታ ችግር ሳያጋጥመው እንዲጠናቀቅ ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ የምርጫውን ሂደት ከታዘቡ አካላት እንዲሁም ህብረተሰቡ ከሰጣቸው ግብረመልሶች መረጋገጡን በመግለጫው ተመላክቷል።
6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ በስኬት ለማጠናቀቅ እንዲቻል የፀረ-ሰላምና አሸባሪ ኃይሎችን እንቅስቃሴ በመቆጣጠር ትርጉም ያለው ተፅእኖ እንዳይኖራቸው በማድረግ ረገድ በቅድመ ዝግጀት ወቅት የተከናወነው ስራ ውጤት አስገኝቷል ማስገኘቱም ተገልጿል።
የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ በሚመራው የብሔራዊ ምርጫ ደኅንነት ስትራቴጂ ማዘዣ አማካኝነት የሰው ሃይልንና ቴክኖሎጂን በማቀናጀት ከምርጫው ሂደት ጋር ተያይዞ በሚፈጠሩ ክስተቶች ዙሪያ ከአንድ ማዕከል ሁለገብ ክትትልና ፈጣን የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ የሚያስችል ስርዓት መዘርጋቱም ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ተጨባጭ አቅም መፍጠሩን ተጠቁሟል፡፡
ሂደቱ የፌደራልና የክልል የደህንነትና ፀጥታ ተቋማቱ ዘላቂ ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ የሚያስችላቸውን ተሞክሮ ያገኙበት በመሆኑ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መግለጫው ጠቁሟል፡፡
ምርጫው የተረጋጋች ሀገር እውን በማድረግ ረገድ ጉልህ ሚና እንደሚያበረክት የተገነዘቡት የውጭና የውስጥ ጸረኢትዮጵያ ሃይሎች ሂደቱን ለማደናቀፍ ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርጉ በመረጃ በመረጋገጡ ጥምረት ፈጥረው የተንቀሳቀሱት የፌደራልና የክልል የደህንነትና ፀጥታ ተቋማት የተለያዩ ሴራዎችን ሲያከሽፉ እንደነበር መግለጫው አስታውሷል፡፡
በምርጫው ሂደትም የደህንነትና የፀጥታ መዋቅሩ አመራሮችና አባላቱ ለህዝብና ለሀገር ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት ሌት ተቀን በመላው ሀገሪቱ በመሰማራት የተሰጣቸውን ተልዕኮ በሀገር ፍቅር መንፈስ በመወጣታቸው የጎላ የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር ጉልህ ሚና በማበርከቱ ለህዝብ ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ለሀገር ሉዓላዊነት ለከፈሉት መስዋዕትነትም ምስጋና ቀርቧል።
በምርጫው የተሳተፉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከምንም በላይ ለሀገር ህልውና ቅድሚያ በመስጠት እንዲሁም ለህዝብ ውሳኔ እንደሚገዙ በማረጋገጥ ኢትዮጵያ የተደቀነባትን ውስጣዊና ውጫዊ ፈተና በጋራ ለመመከት በሚያስችል የአብሮነት መንፈስ የድምጽ መስጠቱ ሂደት እክል እንዳያጋጥመው ያደረጉት ጥረትም የሚደነቅ መሆኑን መግለጫው አመልክቷል፡፡
ውጤቱ በይፋ በሚገለጽበት ወቅትም የህዝብን ድምጽ በማክበር ለጋራ ሀገር ግንባታ በትብብር መስራቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀርቧል።
ምርጫው ሰላማዊ፣ዴሞክራሲያዊና ተዓማኒ መሆኑን ለማረጋገጥ የተሰማሩ ታዛቢዎች፣ እንዲሁም መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ለማድረስ የተሰማሩ የመገናኛ ብዙሃንና በየደረጃው የሚገኝ የመንግስት መዋቅር የድምጽ አሰጣጡ ሂደት በስኬት እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን የጠቀሰው መግለጫው፤ የተጣለባቸውን ግዴታ በላቀ ስነምግባር በመወጣታቸው ምስጋና ሊቸራቸው ይገባል ብሏል።
የፌደራልና የክልል የደህንነትና ፀጥታ ተቋማቱ በየትኛውም ጊዜና ወቅት የሀገሪቱን እና የህዝቡን ፀጥታና ደህንነት የሚጎዱ ከወጭም ሆነ ከውስጥ የሚቃጡ ማናቸውንም ጥቃቶችና ስጋቶች ከመላው ህዝብ ጋር በመቀናጀት ለመመከት ያላቸውን ዝግጁነት አረጋግጠዋል።