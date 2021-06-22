ኢትዮጵያዊያን ስንተባበር አዲስ ታሪክ መስራት እንችላለን – ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 15 ቀን 2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያዊያን ስንተባበር አዲስ ታሪክ መስራት እንችላለን ሲሉ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ፡፡
“ኢትዮጵያን እናልብሳት” በሚል መሪ ሃሳብ የሚከናወነው የአረንጓዴ አሻራ መርኃ ግብር በአዲስ አበባ ደረጃ ዛሬ በይፋ ተጀምሯል።
በመርኃ ግብሩ ላይ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ ሚኒስትሮች፣ የከተማዋ ባለሀብቶችና ተዕጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦች በጉለሌ እፅዋት ማዕከል ችግኝ ተክለዋል።
ምክትል ከንቲባዋ የችግኝ ተከላው ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ባካሄደችበት ማግስት የሚከናወን መሆኑን በመናገር የምናባክነው አንድም ደቂቃ አይኖርም ብለዋል።
ኢትዮጵያዊያን ስንተባበር ለዓለም ሕዝብ አዲስ ታሪክ መስራት እንደምንችል አሳይተናል፤ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ በመታገዝ ኢትዮጵያን አረንጓዴ ለማልበስ በትብብር ልንሰራ ይገባል ብለዋል ።
ኢትዮጵያን እናልብሳት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ዋነኛ ግብ በጓሮ ውስጥ የሚለሙ ፍራፍሬዎችና አገር በቀል ተክሎችን በማፍራት የኑሮ ውድነት ችግሩን ማቅለል እንደሆነም ተናግረዋል፡፡
የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይም መርኃ ግብሩ አደጋን መቋቋም የምትችል ኢትዮጵያን ለመፍጠር፣ የአፈር ብክለትን ለመከላከል እና ችግኞችን በማልማት የምግብ ፍጆታችንን ለመሸፈን ያግዛል ብለዋል፡፡
የቢኬ ግሩፕ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ በላይነህ ክንዴ በበኩላቸው ችግኞች መተከላቸው ሀገሪቱን ከበረሀማነት እና ከዝናብ አጥነት በማላቀቅ ዘላቂ ልማት እንዲመጣ ያደርጋል ብለዋል፡፡
አገሪቷን አረንጓዴ ማልበስ ለነገ ትውልድ መስራት በመሆኑ ለትውልዱ ነጻነቷን የጠበቀችና የበለጸገች ሀገር ማስተላለፍ ይኖርብናል ያሉት ደግሞ የሴንቸሪ ግሩፕ ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተፈራ ለማ ናቸው፡፡
በዘንድሮው “ኢትዮጵያን እናልብሳት” የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርኃ ግብር በአገር አቀፍ ደረጃ 6 ቢሊዮን፤ በአዲስ አበባ ደረጃም ከ7 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ለመትከል ታቅዷል።