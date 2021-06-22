በአፋር ክልል እዋ ወረዳ የድምጽ አሰጣጡን ሂደት ለማወክ የሞከሩ ሶስት ግለሰቦች ተቀጡ

ሰመራ ፤ ሰኔ 15/ 2013 (ኢዜአ) በአፋር ክልል ፈንቲ-ረሱ ዞን እዋ ወረዳ የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱን ለማወክ ሞክረዋል የተባሉ ሶስት ግለሰቦች በእስራትና ገንዘብ እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ።
ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በክልሉ በሠላም መጠናቀቁ ተመልክቷል።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል አሊዲኒ አለሳ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ግለሰቦቹ በእዋ ወረዳ አንድ ምርጫ ጣቢያ ህጋዊ እውቅናና ውክልና ሳይኖራቸው እራሳቸውን የምርጫ ታዛቢ አድረገው በመንቀሳቀስ ሁከት ለመፍጠር ሞክረዋል።
በዚህም የድምጽ አሰጣጡን ሂደት ለማወክ በመሞከር ጥፋት በቁጥጥር ስር ውለው በአቃቢ ህግ በኩል በፍርድ ቤት ክስ እንደተመሰረተባቸው አስረድተዋል።
በክሱ መሰረትም ጥፋተኝነታቸው በማስረጃ እንደተረጋገጠባቸው ገልጸው፤ ጉዳያቸውን የተመለከተው የእዋ ወረዳ ፍርድ ቤት ትናንት በዋለው አስቸኳይ ችሎት ሶስቱ ግለሰቦች እያንዳንዳቸው በአንድ ዓመት እስራትና አንድ ሺህ ብር እንዲቀጡ መወሰኑን አስታውቀዋል።
የፈንቲ-ረሱ ዞን ፖሊስ መምሪያ ሃላፊ ኮማንደር መሐመድ ይማም በበኩላቸው፤ በወረዳው ቦለታሞ ቀበሌ አሌዳስኮማ ምርጫ ጣሪያ ላይ አንድ ግለሰብ “እዚህ ቦታ ምርጫ ማካሄድ አትችሉም” በሚል ከሁለት ተባባሪዎቹ ጋር የድምጽ አሰጣጡን ሂደት ለማወክ በመሞከር ጥፋት በፍርድ ቤት ተከሰው የቅጣት ውሳኔው እንደተላለፈባቸው ገልጸዋል።
በሌላ በኩል ስድስትኛው ጠቅላላ ምርጫ በክልሉ ከቅድመ-ምርጫ እስከ ድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ የጸጥታ መዋቅሩ ቁልፍ ሚና መጫወቱን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራሉ አስታውቀዋል።
የምርጫ ሂደትም በሰላም መጠናቀቁን አመልክተው፤ ለዚህም የጸጥታ ሃይሉ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል።