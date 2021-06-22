ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ምርጫው ሠላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ምስጋና አቀረቡ

ሀዋሳ፤ ሰኔ 15 / 2013 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ምርጫው ሠላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ምስጋና አቀረቡ።
በክልሉ የተካሄደው ምርጫ ሰላማዊ ሆነ መጠናቀቁን ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
አቶ ርስቱ በመግለጫቸው እንዳመለከቱት የዘንድሮ ምርጫ ለእኛ ኢትዮጵያዊያን ለዴሞክራሲ መስፈን ወደ ፊት የሄድንበት አንድ የስኬት ምዕራፍ ነው።
ህዝቡ በሚደንቅ ሁኔታ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ረጃጅም ሰልፎችን በትዕግስት ጠብቆ የራሱን ደህንነት እራሱ እያስከበረ ድምጹን ለመስጠት ያደረገው ተሳትፎ የሚያኮራ መሆኑን አመልክተዋል።
የምርጫውን ሰላማዊና ደህንነት ለማረጋገጥ ኃላፊነት የተጣለባቸው የጸጥታ አካላትና የምርጫ አስፈጻሚዎች ብርቱ ጥረት በማድረጋቸው ምርጫው ስኬታማ ነበር ብሎ መውሰድ እንደሚቻል አውስተዋል።
ምንም እንኳን ምርጫው በህዝብ ዘንድ አንድም ጉጉት በሌላ በኩል ስጋት ፈጥሮ ሲከናወን ቢቆይም ሠላማዊ በሆነ መንገድ መጠናቀቅ መቻሉን ጠቅሰዋል።
“በተለይ በየደረጃው በነጻነት ድምጹን ሲሰጥ የዋለው መራጭ በአንዳንድ አካባቢዎች ዝናብና ፀሃይ ሳይበግረው ጭምር በመሳተፉ በብዙ መልኩ ታሪክ በመስራቱ ምስጋና ይገባዋል” ብለዋል።
በተለያየ መንገድ የተሳካ ምርጫ እንዲካሄድ ሌት ተቀን ሲደክሙና ሲለፉ ለነበሩ ሲቪክ አካላትና ለፀጥታ መዋቅሩ በክልሉ መንግሥት ስም ላቅ ያለ ምስጋናና አክብሮት አቅርበዋል።
በየትኛውም ኮሪደር ላይ ተመድበው ካለመታከት የምርጫውን ሂደት በየጊዜው ሲዘግቡ ለዋሉና ለደከሙ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎችና ተቋማት ርዕሰ መስተዳድሩ አመስግነዋል።
በምርጫ ምክንያት ኢትዮጵያ ትርምስ ውስጥ ትገባለች ብለው ሲያሟርቱና ሲቋምጡ የነበሩ የውሰጥና የውጭ ጠላቶች አልተሳካላቸውም ሲሉ አቶ ርስቱ ተናግረዋል።
በምርጫው ማንም ያሸነፍ ማን ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ከምርጫው ውጤት በኋላ ከሚመሰረተው መንግስት ጋር ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቀራርበው ለመስራት ዝግጁ እንዲሆኑ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።