በምዕራብ ሸዋ ዞን ምርጫው በሠላም መጠናቀቁን የዞኑ ፖሊስ አስታወቀ

አዲስ አበባ ሰኔ 15/2013(ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን 6ኛው ጠቅላላ ምርጫ በሠላም መጠናቀቁን የዞኑ ፖሊስ አስታውቋል።
የምዕራብ ሸዋ ዞን ፖሊስ መመሪያ ሃላፊ ኮማንደር አደሬ ቶላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ምርጫው ያለምንም የፀጥታ ችግር ተከናውኗል።
በዞኑ የሚንቀሳቀሰው የአሸባሪው የሸኔ ቡድን ምርጫው በሠላም እንዳይካሄድ የተለያዩ ሙከራዎችን ቢያደርግም የጸጥታ ሃይሉና ህብረተሰቡ ባደረገው ጥረት ምርጫው በሠላም መጠናቀቁን ገልጸዋል።
በዞኑ ምርጫው በተካሄደባቸው 20 ወረዳዎች ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁን አስረድተዋል።
በዞኑ ስር በሚገኙት ሚዳቀኝ እና ሊበን ጃዊ በተባሉ ወረዳዎች ላይ አሸባሪው ቡድን ህዝቡ ወጥቶ እንዳይመርጥ ሞክሮ እንደነበር ጠቅሰዋል።
መራጩ ህዝብ ግን በአሸባሪው ሃይል ሳይደናገጥ ድምፅ መስጠት መቻሉን አብራርትዋል።
በተጨማሪም በድሬ እንጭኒ እና አደአ በርጋ ወረዳዎች ምርጫው እንዲስተጓጎል አሸባሪው ቡድን ሙከራ አድርጓል ብለዋል።
ይሁን እንጂ በፀጥታ መዋቅሩ ቅንጅትና በህዝቡ ትብብር ምርጫው በሰላም መከናወኑን ገልዕጸዋል።