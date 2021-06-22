ድምፅ ከተሰጠበት ማግስት የምናባክነው አንድም ደቂቃ የለም- ም/ከንቲባ አዳነች አቤቤ

ሰኔ 15 ቀን 2013 (ኢዜአ) 6ኛው አገራዊ ምርጫ ድምፅ ከተሰጠበት ማግስት የምናባክነው አንድም ደቂቃ እንደማይኖር አዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለፁ፡፡
“ኢትዮጵያን አረንጓዴ እናልብሳት “በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ የሚካሄደው የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሐ-ግብር በይፋ ዛሬ ተጀምሯል፡፡
ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የችግኝ ተከላ መርሐግብር ኢትዮጵያ ዴምክራሲያዊ ምርጫ ባደረገችበት ማግስት በመደረጉ ታሪካዊ ያደርገዋል በዚህም ድምፅ ከተሰጠበት ማግስት የምናባክነው አንድም ደቂቃ የለም ብለዋል።
የችግኝ ተከላ መርሐግብር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ማስተባበሪያ ማዕከል አስተባባሪ አቶ መለሰ አለሙ፣ሚኒስትር ዴኤታዎች፣ከፍተኛ አመራሮች ፣ባለሀብቶች እና ተዕጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦች መሳተፋቸው ተጠቅሷል፡፡
የሠላም ሚንስትሯ ሙፈሪያት ከሚል በበኩላቸው እያንዳንዱ ሰው ችግኝ ሲተክል ሰላምን እና አረንጓዴማነትን መትከል በመሆኑ ይህ ተግባር በክረምት ወራት ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖለቲካና የሲፊክ ማህበራት ዘርፍ አማካሪ ዶ/ር አለሙ ስሜ በበኩላቸው ዴሞክራሲን ለመትከል ያደረግነውን ርብርብ አረንጓዴ አሻራን ለማልበስም በሚደረገው ጥረት መረባረብ ይገባል ብለዋል።
በዘንድሮው “ኢትዮጵያን እናልብስ” የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሐግብር በሀገር አቀፍ ደረጃ 6 ቢሊዮንችግኞች፤ በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ ደግሞ ከ7.5 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ለመትከል እቅድ መያዡን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪ ያገኘነው መረጃ ያሳያል፡፡