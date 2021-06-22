ለሀገር ሠላም ሁሉም የህዝብን የምርጫ ድምጽ ማክበር እንዳለበት አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ

አሶሳ፤ ሰኔ 15 / 2013 (አዜአ) ለሀገር ቀጣይ ሠላም በስድስተኛው ሃገራዊ ምርጫ ህብረተሰቡ የሰጠውን የምርጫ ውጤት ድምጽ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊያከብሩ እንደሚገባ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ፡፡
በክልሉ አስተያየታውን ለኢዜአ ከሰጡ የሆሞሻ ከተማ ነዋሪዎች መካከል የሀገር ሽማግሌ የሆኑት ሻምበል ሃሚስ በላ እንዳሉት፤ ከዚህ ቀደም ከተካሄዱ ምርጫዎች ስድስተኛውን ምርጫ ይለያል፡፡
ባለፉት ምርጫዎች ካድሬዎች በየምርጫ ጣቢያው ጥግ ይዘው ህብረተሰቡ የፈለገውን እንዳይመርጥ ያስገድዱ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
ሰኔ 14/2013 ዓ.ም በተካሄደው ምርጫ ህዝቡ ያመነበትን በነጻነት መርጧል ያሉት አስተያየት ሰጪው፤ ህብረተሰቡ በምርጫ ቦርድ ላይ እምነት እንዳለው ገልጸዋል፡፡
በውጤት አገላለጽ ሂደት ላይም ቢሆን በህብረተቡ በኩል የሚነሳ ችግር ይኖራል ብዬ አላምንም ብለዋል።
ሌላው አስተያየት ሰጪ ወይዘሮ ጥሩወርቅ ካሳሁን በበኩላቸው፤ ምርጫው ዴሞክራሲያዊ እና ፍትሐዊ ነው፤ ሀገር ሊያስተዳር ይችላል ብዬ ያመንኩትን በነጻነት ያለ ማንም ጫና መርጫለሁ ብለዋል፡፡
የክልሉ ህዝብ ለምርቻው ስኬት አስተዋጽኦ አድርጓል ሲሉ አስተያየታቸወን ሰጥተዋል፡፡
በምርጫ የሚፎካከር ሁሉ አሸናፊ ይሆናል ማለት አይደለም ያሉት ሌላው የአሶሳ ከተማ ነዋሪ አቶ መሃመድ መሐሙድ ናቸው፡፡
ህዝብ የሚበጀውን መርጧል አንድ የሚመራ ፓርቲ ይመራል ያሉት አስተያየት ሰጪው፤ የነገዋን ኢትዮጵያን የመምራት ሃላፊነት እንዳለበት መረዳት እንደሚኖርበት ገልጸዋል፡፡
በአንጻሩ በምርጫው መንግስት መመስረት የማያስችል ድምጽ የማያገኝ ፓርቲ ውጤቱን በጸጋ ለመቀበል መዘጋጀት እንዳለበት ተናግረዋል፡፡
አቶ መሐመድ፤ ከዚህ ቀደም ያሉ የሃገራችን ችግሮች ተቀርፈው ሠላማዊ ህይወት መምራት እንፈልጋለን ብለዋል፡፡
አካል ጉዳተኛዋ ወይዘሮ አዳነች አስራት በበኩላቸው፤ ህዝቡ ምርጫውን በሠላማዊ መንገድ እንዲካሄድ በማድረግ ሃገር እንድትቀጥል ሚናውን ተጫውቷል ሲሉ ገልጸዋል፡፡
ይህም ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ ሲተጉ የነበሩ አካላት እቅዳቸው እንዳይሳካ መድራጉን ተናግረዋል፡፡
ሠላም ከሌለ ማንም ተጠቃሚ አይሆኑም ያሉት አስተያየተ ሰጪዋ፤ የተጀመረው ዴሞክራሲ በልጽጎ ሀገር እንድትቀጥል የህዝብ ድምጽ መከበር እንዳለበት አመልክተዋል።
ሁሉም የምርጫውን ውጤት በጸጋ ለመቀበል መዘጋጀት አለበት ብለዋል፡፡