አዲስ አበባ፤ ሰኔ 15 ቀን 2013 (ኢዜአ) የቻግኒ የምርጫ ውጤቷን በየምርጫ ጣቢያው በራፍ ላይ ለጥፋለች።
የንግድ ማዕከሏ፣ የብዝሀ ማንነት መናኽሪያዋ፣ ጥንታዊቷ ከተማ ቻግኒ ትናንት መርጣለች።
የኢዜአ ሪፓርተር ዛሬ ከማለዳው ጀምሮ ቻግኒን በቃኘበት ወቅት ከምርጫ ማግስት መደበኛ የስራ እንቅስቃሴዎች እየተቀላጠፉ ነው።
‘እውነትም ኢትዮጵያ አሸንፋለች የሚባለው ለዚህ ነው’ የቻግኒ ከተማ ነዋሪ የቅድመ ምርጫ ምኞት በርግጥም ከልብ ካለቀሱ እምባ አይገድምና የድሕረ ምርጫው ድባብ ሸጋ ሆኗል።
ቻግኒ ትናንት በሰላማዊና በተረጋጋ መልኩ ያካሄደችውን ምርጫ ማታ ቆጥራለች።
ታዛቢዎችና የፓርቲ ወኪሎች ምርጫ ሂደቱ አልፎ አልፎ ከሚስተዋል የሰዓት ሽርፍርፍታ በስተቀር እንከን አልባ እንደነበር አንስተዋል።
ዛሬ ደግሞ የምርጫ ውጤቷን በየምርጫ ጣቢያው በራፍ ላይ ለጥፋለች።እንዲህ አይነት ምርጫም ካአሁን ቀደም አላየንም ልዩ ነው ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል።
በቻግኒ ምርጫ ክልል በነበሩ 72 ምርጫ ጣቢያዎች 7 ፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳድረዋል።