በአዲስ አበባ የትራንስፖርት አገልግሎቱ ምሽቱንም ይቀጥላል – የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 14 ቀን 2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ መራጮች የትራንስፖርት አገልግሎት ችግር እንዳያጋጥማቸው ምሽቱንም አገልግሎቱ የሚቀጥል መሆኑን የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ገለጸ።
የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ስጦታው አካለ፤ የምርጫውን ሂደት ለማገዝና መራጮች የትራንስፖርት ችግር እንዳይገጥማቸው ሲባል አገልግሎቱ ምሽቱንም ይቀጥላል ብለዋል።
የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ አውቶብሶች፣ ታክሲዎች፣ ባቡሮች፣ ሃይገር ባሶችና የሸገር ድጋፍ ሰጪ ባሶች ምሽቱንም አገልግሎት ይሰጣሉ ብለዋል።
የብዙሃን ትራንስፖርት ሰጪ ባሶቹ የ24 ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል።
ምርጫ ቦርድ የድምፅ አሰጣጡን እስከ ምሽቱ ሶስት ሰዓት በማራዘሙ የትራንስፖርት ችግር ይገጥመናል ብለው ሳይሰጉ መራጮች ድምፅ መስጠት ይችላሉ ብለዋል።
በዛሬው እለት በአንዳንድ አካባቢዎች የትራንስፖርት አገልግሎቱ ላይ እጥረት መከሰቱን አንስተው አሽከርካሪዎች ምርጫ ለመምረጥ በምርጫ ጣቢያዎች በነበሩበት ወቅት የተፈጠረ ክፍተት መሆኑንም ጠቅሰዋል።