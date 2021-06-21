ወጣቶቹ ሥራ ይፈጥርልናል ብለው ላመኑበት ፓርቲ ድምጻቸውን መስጠታቸውን ገለጹ

አዲስ አበባ ሰኔ 14 ቀን 2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወጣቶች ሥራ ይፈጥርልናል ብለው ላመኑበት ፓርቲ ድምጻቸውን መስጠታቸውን ገለጹ፡፡
በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 336 የምርጫ ጣቢያዎች ይገኛሉ፡፡
ኢዜአ በተዘዋወረባቸው ምርጫ ጣቢያዎች ያነጋገራቸው ወጣቶች ብሩክ ዓይኔ ወጣቶችን ከሥራ አጥነት ያወጣል ብዬ ላመንኩበት ፓርቲ ድምፄን ሰጥቼያለሁ ብሏል፡፡
ወጣት አትክልት ያዕቆብ በበኩሉ የወጣቱን ጥያቄ ይመልሳል ብሎ ላመነበት ፓርቲ ድምፁን መስጠቱን ገልጿል፡፡
በከተማዋ ሥራ አጥነት ዋነኛው ችግር መሆኑን የተናገረው አስተያየት ሰጪ፣ በምርጫ አሸንፎ መንግሥት የሚመሰርተው ፓርቲ ሥራ ለመፍጠር ትኩረት መስጠት አለበት ብሏል፡፡
ወጣቶች ካርዳችንን በመጠቀም ይበጀኛል ያልነውን ፓርቲ እየመረጥን ነው ያለው ደግሞ ወጣት መስፍን ታደሰ ነው፡፡
ወጣቶቹ በምርጫ የሚያሸንፈው ፓርቲ የወጣቱን ችግሮች ለመፍታት እንዲሰራም ከወዲሁ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ምርጫ ጣቢያ 4 የተገኙ አስተያየት ሰጪዎችም ወጣቱ በወሰደው ካርድ ችግሬን ይፈታልኛል የሚለውን ፓርቲ መምረጥ አለበት።
ወጣት ታምራት አሰፋ ወደ ስልጣን የሚመጣው ፓርቲ የወጣቱን የዘመናት ችግር ለመፍታት ጠንክሮ የሚሰራ መሆን አለበት ሲል ተናግሯል።
በተለይ የታችኛውን የህብረተሰብ ክፍልና የወጣቶችን ችግር መፍታት የሚችለውን ፓርቲ ለመምረጥ ጊዜው አሁን ነው ብሏል።
ወጣት ሲሳይ ጥላሁን በበኩሉ በአገሪቷ የወጣቱን የስራ አጥነት ችግር ለመፍታት የተጀመሩ ስራዎችን ለማስቀጠል ጠንካራ ፓርቲ ያስፈልጋል ነው ያለው።
ካርድ የወሰዱ ወጣቶች ያልመረጡት ፓርቲ እንዳይወከል በዛሬው ምርጫ በንቃት መሳተፍ እንዳለባቸውም ተናግሯል።
ወጣት ዘርይሁን ሞላ በአካባቢያቸው በስራ እድል ማጣት የተቸገሩና በሱሰ የተጠመዱ በርካታ ወጣቶች መኖራቸውን አንስቷል።
ይሁንና ዛሬ በተሰጠው ድምፅ የሚመረጠው ፓርቲ እነዚህን ችግሮች እንደሚፈታ ያለውን እምነት ገልጿል።