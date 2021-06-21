ሕዝቡ በነቂስ ወጥቶ ድምጽ በመስጠት በኢትዮጵያ ላይ ሲነዛ የነበረውን የሀሰት ዘመቻ ድል አድርጓል – የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 14/2013 (ኢዜአ) ሕዝቡ በነቂስ ወጥቶ ድምጽ በመስጠት በኢትዮጵያ ላይ ሲነዛ የነበረውን የሀሰት ዘመቻ ድል አድርጓል ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሣ ተናገሩ።
አቶ ሽመልስ በደንዲ ምርጫ ክልል ጊንጪ 01 አስተዳደር አዳራሽ የምርጫ ጣቢያ ተገኝተው ድምጻቸውን ሰጥተዋል፡፡
የክልሉ ነዋሪዎች ከማለዳው 12 ሠዓት ጀምሮ በተሳካ ሁኔታ ድምጽ በመስጠት ላይ እንደሚገኝም በዚሁ ጊዜ ተናግረዋል።
ይህም ሕዝቡ በድምጹ የሚፈልገውን ስርዓት ማቆም እንደሚችል በተግባር እያሳየ መሆኑን አመላካች ነው ብለዋል።
ኅብረተሰቡ በነቂስ ወጥቶ ድምጹን በመስጠት ሲነዛ የነበረውን የሃሰት ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ድል ማድረጉንም ገልጸዋል።
ምርጫው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ወደ ሀሳብ ትግል የሚቀይርና የተጀመሩ የለውጥ ስራዎች በሰላም እንዲቀጥሉ እንደሚያደርግ ያላቸውን እምነትም ገልጸዋል።
ምርጫው በኢትዮጵያ የተጀመረው ሁለንተናዊ ሽግግር በድል እንዲጠናቀቅ ፋይዳው የጎላ መሆኑንም አንስተዋል።
ምርጫው ተቀባይነት ያለው ጠንካራ መንግስት እንዲፈጠር በማድረግ የልማት ስራዎች ይበልጥ እንዲስፋፉ እንደሚያደርግም ነው የተናገሩት።
ዴሞክራሲ በአንድ ጀምበር የሚገነባ ሳይሆን ሂደት መሆኑን አስታውሰው፤ ከዚህ አንጻር ምርጫው የዴሞክራሲን ሂደት ከሚያጎለብቱ ጉዳዮች መካከል ዋነኛው መሆኑን አብራርተዋል።
በደንዲ ሁለት የምርጫ ክልል የኢዜአ ሪፖርተር ያነጋገራቸው መራጮችም ይሆነናል የሚሉትን እጩ በነጻነት መምረጥ መቻላቸውን ገልጸዋል።
የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ሠላማዊ እንደነበረም ተናግረዋል፡፡
በኦሮሚያ ክልል በደንዲ ሁለት የምርጫ ክልል 64 የምርጫ ጣቢያዎች ይገኛሉ፡፡