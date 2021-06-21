በድምፅ አሰጣጡ የታየው ሰላማዊ ሂደት በድህረ ምርጫውም መቀጠል አለበት – እጩ ተወዳዳሪዎች

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 14 ቀን 2013 (ኢዜአ) በድምፅ አሰጣጡ የታየው ሰላማዊ ሂደት በድህረ ምርጫውም መቀጠል አለበት ሲሉ እጩ ተወዳዳሪዎች ገለጹ።
በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ 14 ለአዲስ አበባ ምክር ቤት 2 ደግሞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩዎች ቀርበው ድምፅ በመሰጠት ላይ ይገኛል።
በክፍለ ከተማው ምርጫ ክልል 24 ዶክተር ሊያ ታደሰን ጨምሮ አቶ አብዱልፈታህ የሱፍ፣ ዶክተር ከይረዲን ተዘራና ሌሎች እጩዎችም ተገኝተው ድምፅ ሰጥተዋል።
እጩዎቹ ድምጽ ከሰጡ በኋላ ችግኝ በመትከል የአረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል።
ኢትዮጵያ ዛሬ ከሚደረገው ምርጫ በላይ ናት ሁሉም ድህረ ምርጫ ያለው ሂደት ሰላማዊ እንዲሆን የድርሻቸውን መወጣት አለበት ብለዋል።
ምርጫውን በሰላማዊ መንገድ በማጠናቀቅ ብሎም ቀጣይም የሚመጣውን ውጤት በፀጋ ተቀብሎ በህዝቡ የሚመረጠው መንግስት አገርን እንዲያስቀጥል እያንዳንዱ ዜጋ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልፀዋል፡፡
አቶ አብዱልፈታህ የሱፍ “በድምፅ አሰጣጡ የታየው ሰላማዊ ሂደት በድህረ ምርጫውም መቀጠል አለበት” ብለዋል።
“ከምርጫው በኋላ ወደ ልማት ፊታችንን በማዞር መስራት አለብን” ሲሉ ጨምረው ተናግረዋል።
ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ተወዳዳሪ የሆኑት ዶክተር ከይረዲን ተዘራ በበኩላቸው የምርጫ ውጤትን በጸጋ መቀበል የዴሞክራሲ ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል።
“ኢትዮጵያን በታላቅ መስዋዕትነት አባቶች አቆይተዋል እኛም ለቀጣዩ ትውልድ የማሻገር ሀላፊነት አለብን” በማለት ገልጸው፤ ለዚህ ደግሞ ሰላም ላይ ትኩረት ያደረጉ ባህላዊ እሴቶች መጠናከር እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
በኮልፌ ክፍለ ከተማ 228 ምርጫ ጣቢያዎች ያሉ ሲሆን 264 ሺህ 70 ሰዎች ድምጽ ለመስጠት ተመዝግበዋል።