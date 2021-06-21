የህብረተሰቡ የምርጫ ተሳትፎ ለዴሞክራሲ ስርዓት መጎልበት ማሳያ ነው- ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ

ሀዋሳ፣ ሰኔ 14/2013 (ኢዜአ) ህብረተሰቡ የዜግነት መብቱን ለመጠቀም እያደረገ ያለው የምርጫ ተሳትፎ ለዴሞክራሲ ስርዓት መጎልበት ያለውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው ሲሉ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ ገለጹ።
ሚኒስትሩ ብልጽና ፓርቲን በመወከል ለተወካዮች ምክር ቤት በሚወዳደሩበት በወላይታ ዞን ሁምቦ ጠበላ ዎጋ ባዳዬ ምርጫ ጣቢያ” ሀ” በመገኘት ድምጽ በሰጡበት ወቅት የዜግነት መብት ተጠቅመው በምርጫው በመሳተፋቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ ከሌሊቱ 12 ሰዓት ጀምሮ የዜግነት መብቱን ለመጠቀም እያደረገ ያለው የምርጫ ተሳትፎ ለዴሞክራሲ ስርዓት መጎልበት ያለውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው ብለዋል ።
ሚኒስትሩ ድምጽ ከሰጡ በኋላ ችግኝ በመትከል የአረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል።
በዚህ ወቅት ባስተላለፉት መልዕክት፤ በዝናብ እጥረት ምክንያት እየተፈጠረ ያለውን የአየር ንብረት ለውጥ ለመቋቋም ሁሉም ዜጋ ችግኝ ከመትከል ባለፈ በመንከባከብ እንዲጸድቅ ሀላፊነቱን መወጣት እንዳለበት አመልክተዋል።።
በስፍራው የሚገኘው የኢዜአ ሪፖርተር በምርጫ ጣቢያዎች ተዘዋውሮ እንደተመለከተው የምርጫው ሂደት ኮሮናን ለመከላከል የወጣው ፕሮቶኮልን በጠበቀና በሠላማዊ መልኩ እየተከናወነ ይገኛል።