ብልጽግና የህዝብን ድምጽ ውጤት በመቀበል ለቃሉ ይቆማል- አቶ አገኘሁ ተሻገር

ጎንደር፤ ሰኔ 14 ቀን 2013 (ኢዜአ) “ብልጽግና ፓርቲ የዛሬውን የህዝብ የምርጫ ድምጽ ውጤት በመቀበል ለቃሉ ይቆማል” ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አገኘሁ ተሻገር አስታወቁ።
አቶ አገኘሁ ተሻገር በጎንደር ከተማ በማራኪ ክፍለ ከተማ በምርጫ ክልል ሁለት በቴክኒክና ሙያ ምርጫ ጣቢያ ተገኝተው ድምጽ ሰጥተዋል፡፡
“ምርጫው በሀገራችን ዴሞክራሲን ለመትከል ከፍተኛ አስተዋጾ አለው” ያሉት አቶ አገኘሁ ፓርቲያቸው የህዝብን ድምጽ በማክበር የምርጫውን ውጤት ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
“የዘንድሮ ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሁሉም አካላት ምርጫው በተያዘለት ሰአትና ጊዜ እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ታሪካዊ ክስተት ነው” ብለዋል፡፡
ሀገራዊ ምርጫው በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ከማሳተፍና ሀገራዊ መንግስት ከመመስረት አንጻር ልዩ የሚደርገው እንደሆነም ተናግረዋል፡፡
“በክልሉ በድምጽ አሰጣጥ ሂደት ምንም አይነት የፀጥታ ችግር አልተከሰተም፤ ምንም አይነት ምርጫውን ሊያደናቅፍ የሚችል ሁኔታ አልተፈጠረም” ብለዋል፡፡
በክልሉ ከ7 ነጥብ 4 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በመራጭነት መመዝገቡን የገለጹት አቶ አገኘሁ ከ20 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫው ተሳታፊ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
አቶ አገኘሁ በጎንደር ከተማ ለክልል ምክር ቤት ይወዳደራሉ፡፡
በከተማውና አጎራባች ቀበሌዎች በሚገኙ 220 ምርጫ ጣቢያዎች የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡