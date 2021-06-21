የምርጫው ሂደት ሰላማዊ ነው -ፖለቲካ ፓርቲዎች

ባህር ዳር ሰኔ 14/2013 (ኢዜአ) በባህር ዳር ከተማ የድምጽ አሰጣጡ ሂደት ሰላማዊና ግልፀኝነት በተሞላበት መንገድ እየተካሄደ መሆኑን ለክልልና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እየተወዳደሩ የሚገኙ እጩዎች ገለፁ።
በከተማው በፍኖተ 2 ”መ” አንድ የምርጫ ጣቢያ ብልጽግናን በመወከል ለክልል ምክር ቤት የተወዳደሩት ዶክተር ድረስ ሳህሉ ድምፅ ከሰጡ በኋል እንዳሉት ምርጫው ግልፅና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየተከናወነ ነው።
ውጤቱ በሚመለከተው አካል እስከሚገለጽ ድረስ በተስፋ እንደሚጠባበቁ ገልፀው “ምርጫው ሰላማዊና ፍትሃዊ ሆኖ እስከተጠናቀቀ ድረስ አሸናፊው ህዝብ ነው” ብለዋል።
ለምርጫው ሰላማዊነትና ስኬታማነት አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጎ እየተከናወነ እንደሚገኝም አመልክተዋል።
የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄን (አብን) በመወከል በባህር ዳር ከተማ ጣና ምርጫ ጣቢያ ”2 ሀ” ለተወካዮች ምክር ቤት የተወዳደሩት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በበኩላቸው የምርጫውን አጠቃላይ ግልፀኝነትና ፍትሃዊነት እንደ ፓርቲ በመገምገም ወደ ፊት የሚገለፅ ይሆናል” ብለዋል።
“ይሁንና በእለቱ ድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ በግልፅና በማያሻማ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን መገንዘብ ችያለሁ” ብለዋል ።
ምርጫው ሰላማዊና ፍትሃዊ ሆኖ እስከ ተጠናቀቀ ድረስ የሚገኘውን ውጤት በፀጋ ለመቀበል መዘጋጀታቸውን ገልፀዋል።
ምርጫው ከዚህ ቀደም ሲካሄዱ ከነበሩ ምርጫዎች ጋር ሲወዳዳር የተሻለ ግልፀኝነት የተስተዋለበት እንደሆነም ዶክተር ደሳለኝ አብራርተዋል።
በባህር ዳር ከተማ በ144 ምርጫ ጣቢያዎች ለመራጭነት የተመዘገበው 137 ሺህ 788 ህዝብ ከማለዳ ጀምሮ ድምፅ እየሰጠ ይገኛል።