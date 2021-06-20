የሚበጃቸውን ፓርቲ ለመምረጥ የነገውን ቀን እየተጠባበቁ መሆናቸውን የወላይታ ዞን ነዋሪዎች ተናገሩ

ሀዋሳ፤ ሰኔ 13/2013 (ኢዜአ) በነገው ምርጫ ይበጀኛል የሚሉትን የፖለቲካ ፓርቲ ለመምረጥ ቀኑን በጉጉት እየተጠባበቁ መሆናቸውን የወላይታ ዞን ነዋሪዎች ተናገሩ።
በዞኑ የሻንቶ ከተማ ነዋሪ ወጣት አንዱዓለም መኮንን በሰጠው አስተያየት፤ ለምርጫው በወሰዱት ካርድ ድምጽ የሚሰጡት የፓርቲ ዕጩ ከወዲሁ ለይቶ ለዕለቱ ምርጫ መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
ሌሎች እንደእሱ ካርዳቸው ያለውን ዋጋ በመረዳት መሳተፍ አለባቸው ብለዋል።
ሁሉም የሚሳካው ሰላም ሲኖር ነው ያለው ወጣቱ ሃገርና ሰላም ተነጣጥሎ የማይታይ በመሆኑ ሁሉም ለሰላም ዜብ መቆም እንዳለበት አመልክቷል።
የቦዶቲ ከተማ ነዋሪ አቶ ተመስገን መርዕድ በበኩላቸው፤ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲነሱ የነበሩ የመልካም አስተዳደርና መሰል ቅሬታዎች መፍትሄ ያመጣል ብሎ ለሚያስቡት ፓርቲ ለመምረጥ ቀኑን እየተጠባበቀ መሆኑን ገልጸዋል::
ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁሉም ዜጋ በተለይ ወጣቱ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበትም ጠቁመዋል።
ይበጀኛል ያለውን የፖለቲካ ፓርቲ ለመምረጥ መዘጋጀቱን የተናገረው ደግሞ የዳሞት ፑላሳ ወረዳ ነዋሪ ወጣት ብሩክ ጉንታ ነው።
በዘንድሮ ምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ይበጀኛል ያሉትን ፓርቲ ለመምረጥ የሚያስችል ግንዛቤ ማግኘታቸውን የተናገሩት የዚሁ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ አባይነሽ ሙሉጌታ ናቸው።
ለዚህ ተዘጋጅተው የምርጫውን ዕለት እየተጠባበቁ መሆናቸውን አስረድተዋል።:
የአንድ ካርድ ድምጽ ያለውን ዋጋ እረዳለሁ ያሉት ሌለው የአካባቢው ነዋሪ አቶ ዳዊት ታንጋ በነገው ምርጫው ለመሳተፍ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
የዳሞት ጋሌ ምርጫ ክልል ሁለት አስተባባሪ አቶ መንግስቱ መና በምርጫ ክልሉ ባሉ 66 ጣቢያዎች ከ66 ሺህ በላይ መራጭ ተመዝግቦ ካርድ በመውሰድ ቀኑን እየተጠባበቀ መሆኑን ተናግረዋል ::
ለየጣቢያዎች የምርጫ ቁሳቁሶች ተደራሽ በማድረግ ለምርጫው መሰናዳታቸውን ገልጸዋል።
ሁሉም ጣቢያዎች ለምርጫው ተዘጋጅተው ቁሳቁሶች ተደራሽ መደረጋቸውን የተናገሩት ደግሞ የዳሞት ጋሌ ምርጫ ክልል አንድ አስተባባሪ አቶ ተሾመ ታንቱ ናቸው።
የወላይታ ዞን ምርጫ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሙሉጌታ ስምኦን በበኩላቸው፤ ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ጣቢያዎች የማዘጋጀት ስራ መከናወኑን ገልጸዋል።
ለነገው ምርጫ በሰባት የምርጫ ክልሎች ስር በሚገኙ 624 ጣቢያዎች በቂ ዝግጅት ተደርጓል ያሉት ሃላፊው
በዞኑ ከ800 ሺህ በላይ ዜጎች ለመራጭነት መመዝገባቸውን አመልክተዋል።