በአሶሳ 1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ የአስፓልት መንገድ ሊገባ ነው

አሶሳ ፤ ሰኔ 13 ቀን 2013( ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ 1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ የአስፓልት መንገድ ለማስገንባት ዛሬ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ፡፡
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን በወቅቱ እንደተናገሩት፤ ከፍተኛ በጀት የተያዘለት የከተማው የአስፓልት መንገድ ግንባታ በሁለት ዓመት የሚጠናቀቅ አዲስ፣ ጥገና እና ደረጃ ማሻሻል የሚያካትት ነው፡
በሁለት ዓመት የሚጠናቀቀው የከተማው የአስፓልት መንገድ ግንባታ አዲስ፣ ጥገና እና ደረጃ ማሻሻል እንደሚገኝበት አስረድተዋል፡፡
መንግስት ከተማዋን ለነዋሪቿ ምቹ ለማድረግ በትኩረት እየሠራ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
አማካሪ ድርጅቱ እና ተቋሯጩ ስራውን በተገቢው ሊያከናውን እንደሚገባ ያሳሰቡት አቶ አሻድሊ የክልሉ መንግስትም አስፈላጊውን ክትትል እንደሚያደርግ ገልጸዋል፡፡
የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ኡመር መሃመድ በበኩላቸው፤ ከህዳሴው ግድብ በቅርበት የምትገኘው አሶሳ የቱሪዝም ማዕከል እንድትሆን የመንገዱ መገንባት አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል፡፡
የመንገዱ ግንባታ የተመደበው በጀት በብድር እና በክልሉ መንግስት እንደሚሸፈን ጠቁመዋል፡፡
ስራው እንዲሳካ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ከንቲባው ጠይቀዋል፡፡
ከከተማው ነዋሪዎች መካከል አቶ አብዲን ኢትማን በሰጡት አስተያየት፤ አሁን ያለው የከተማው አስፓልት መንገድ ከመበላሸቱ የተነሳ ለተሸከርካሪ እንቅስቃሴ አስቸጋሪ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
ለግንባታው መሠረት ድንጋይ መቀመጡ እንዳስደሰታቸውም ገልጸዋል፡፡
በከተማው ሆቴል ዘርፍ የተሰማሩት አቶ አሰፋ ካሳሁን በበኩላቸው ፤ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መንግስት ቃል የሚገባቸውን የልማት ፕሮጀክቶች እየተገበረ ነው ብለዋል፡፡
የአሶሳ አስፓልት መንገድ ግንባታም ወቅቱን ጠብቆ ይፈጸማል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸው ለፕሮጀክቱ መሳካት ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል፡፡
ግንባታውን የሚያካሂደው ተቋራጭ በወቅቱ ስራውን አጠናቅቆ ለማስረከብ ቃል ገብቷል፡፡