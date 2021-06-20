የአምቦና አካባቢዋ ምርጫ ጣቢያዎች የድምጽ አሰጣጥ ዝግጅት ተጠናቋል

አዲስ አበባ ሰኔ 13/2013(ኢዜአ) በአምቦና አካባቢዋ በሚገኙ ሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች ነገ ለሚካሄደው የድምጽ አሰጣጥ መራጮችን ለማስተናገድ ዝግጅት መጠናቀቁ ተገለጸ፡፡
በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል የሱሉልታ ከተማ ምርጫ ጣቢያዎችም ለድምፅ አሰጣጥ ዝግጁ ሆነዋል።
በአምቦ ምርጫ ክልል ለድምጽ መስጠት ሂደቱ የሚያስፈልጉ ቁሶች ወደ ምርጫ ጣቢያዎች የተሰራጩ ሲሆን መራጮች የሚስተናገዱባቸው ድንኳኖች ተከላና ሌሎች ዝግጅቶች ተጠናቀዋል።
የአምቦ ምርጫ ክልል ቁጥር አንድ ምርጫ አስፈጻሚ አቶ መለሰ መረራ የድምጽ መስጫ ቁሶች ለ94ቱም የምርጫ ጣቢያዎች መሰራጨታቸውን ገልፀዋል፡፡
በምርጫ ክልሉ የሚገኙ ሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች መራጮችን ለማስተናገድ ዝግጁ ሆነዋል።
በዚሁ ምርጫ ክልል 69 ሺህ 696 መራጮች ድምጽ ለመስጠት የመራጭነት ካርድ መውሰዳቸውንም አቶ መለሰ ጠቁመዋል።
የአምቦ 06-ሀ/ ሁለት ምርጫ ጣቢያ አስተባባሪ አቶ ናፍያድ ዓለሙ በበኩላቸው ለምርጫው ሂደት የሚያስፈልጉ ቁሶች ምርጫ ጣቢያቸው መድረሱን ተናግረዋል።
ከኮቪድ-19 ፕሮቶኮል ጋር በተያያዘም ለመራጮች ሳኒታይዘርን ጨምሮ አስፈላጊ መከላከያዎች ተሟልተዋል።
በምርጫ ጣቢያው ከ800 በላይ ሰዎች ነገ ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ተናግረዋል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ነዋሪዎችም አንድ ድምጽ ዋጋ እንዳለው በመገንዘብ ነገ ድምጽ መስጠት የሚያስችላቸውን ካርድ መያዛቸውን ተናግረዋል።
ድምጻቸውን ከመስጠት ጎን ለጎን የምርጫው ሂደት ሠላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የአካባቢያቸውን ጸጥታ እንደሚያስጠብቁም አረጋግጠዋል።
ኢዜአ በአምቦ ከተማ ተዘዋውሮ ምልከታ ባደረገባቸው ሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች ድምጽ መስጠት የሚያስችል ዝግጅት መጠናቀቁን አስተውሏል፡፡
የድንኳን ተከላ፣ የወንበርና ጠረጴዛ ዝግጅት፣ ምርጫ ጣቢያዎችን ምቹ የማድረግና የኮቪድ-19 መከላከያ ቁሶች ዝግጅቶች ተከናውነዋል።
በምዕራብ ሸዋ ዞን 1 ሺህ 73 የምርጫ ጣቢያዎች እንዳሉ የተገኘው መረጃ ያመላክታል፡፡
በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል ሱሉልታ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች ለድምፅ አሰጣጥ ዝግጁ ሆነዋል።
በከተማ አስተዳደሩ የሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች 6ኛውን አገር አቀፍ ምርጫ ማከናወን የሚያችላቸውን ዝግጅት አጠናቀው የድምፅ መስጫወን ቀን በመጠባበቅ ላይ እንደሆኑ ማየት ተችሏል።
የኢዜአ ሪፖርተር በተዘዋወረባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ለታዛቢዎችና ቅሬታ ሰሚዎችም ቦታ ተዘጋጅቷል።
መራጮች ድምፅ ለመስጠት የሚጠባበቁበት ቦታ መዘጋጀቱን ጨምሮ ለአካል ጉዳተኞችና ለአረጋዊያን አመቺ እንደሆነም መመልከት ተችሏል።
የ6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ ድምፅ አሰጣጥ ነገ ማለዳ 12 ሠዓት ጀምሮ ይከናወናል።