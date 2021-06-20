ለኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም መጠናከር የሚበጁ ፓርቲዎችን ለመምረጥ መሰናዳታቸውን አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ

ደብረ ታቦር፤ ጎንደር ፤ ደብረ ብርሃን፤ እንጅባራ፣ ሰኔ 13/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያዊ አንድነትና ሰላም ለማጠናከር ይበጃሉ ብለው ያመኑባቸውን ፓርቲዎች ለመምረጥ መሰናዳታቸውን በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ።
በሌላ በኩል በጎንደር ከተማና አዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን የምርጫ ጣቢያዎች ዝግጅትና የምርጫ ቁሳቁስ ስርጭት በመጠናቀቅ ላይ መሆኑን በቦርዱ የምርጫው ማስተባባሪያ ጽህፈት ቤቶች ገልጸዋል፡፡
በደብረ ታቦር ከተማ አስተያየታቸውነ ለኢዜአ ከሰጡ ነዋሪዎች መካከል መርጌታ ብሩህ ዘላለም እንዳሉት፤ ነገ በሚካሄደው ምርጫ ለሀገር አንድነትና ዕድገት የሚበጅ ፓርቲን ለመመረጥ ዕለቱን እየተጠባበቁ ነው።
በምርጫው የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የህዝብን ድምፅ በማክበር ለአሸናፊው እንኳን ደስ ያለህ መባባል ሊለመድ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ህዝቡ የወሰደውን የምርጫ ካርድ ሳያባክን በምርጫው ዕለት ተገኝቶ ወኪሉን በመምረጥ ለሀገረ መንግስት ግንባታው የድርሻውን እንዲወጣም መልዕክት አስተላልፈዋል።
ሌላኛው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ደስታው ተሻገር በበኩላቸው፤ በምርጫው የሀገሪቱን አንድነት ያስጠብቃል ብለው ላመኑበት ዕጩ ተወዳዳሪ ድምጽ ለመስጠት ዕለቱን በጉጉት እየተጠባበቁ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
“ለሴቶች ሁለንተናዊ መብት መከበር የተሻለ የፖሊሲ ሃሳብ ይዞ የቀረበውን ፓርቲ በዕለቱ ለመምረጥ ተዘጋጅቼያለሁ ” ያሉት ደግሞ የአዲስ ዘመን ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ አምሳል አልጣው ናቸው።
የወረታ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ አበበች ደስታው በበኩላቸው ‘ሀገሪቱን ከገጠማት ውስብስብ ችግር በማላቀቅ ወደ ፊት ሊያሻግር ይችላል ብለው ያሰቡትን ፓርቲ እንደሚመርጡ ተናግረዋል።
በደቡብ ጎንደር ዞን ከ952 ሺህ የሚበልጥ ህዝብ ተመዝግቦ ለመራጭነት የሚያበቃውን የምርጫ ካርድ እንደወሰደ ከዞኑ ምርጫ ማስተባባሪያ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
በተመሳሳይ ከጎንደር ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ ነጋ በሪሁን በሰጡት አስተያየት ፤ ለምርጫው በርካታ ፓርቲዎች ያለ አንዳች ተጽዕኖ ዓላማና ፕሮግራማቸውን ለህዝብ ማስተዋወቃቸው ልዩ እንደሚያደርገው ተናግረዋል።
”ማንን መምረጥ እንዳለብኝ ከወዲሁ በቂ ግንዛቤ አለኝ፤ እንደ ሀገር የገጠሙንን ፈተናዎች የሚያሻግሩ ብልህና አስተዋይ መሪዎችን ለመምረጥ ዝግጁ ነኝ” ብለዋል፡፡
በከተማዋ ጠዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ ገብረክርስቶስ አረፋይኔ፤ በቅድመ ምርጫው ፓርቲዎች ባደረጉት ሰፊ የቅስቀሳ ስራ ለመምረጥ የሚያስችላቸውን ግንዛቤ መጨበጣቸውን ገልጸዋል፡፡
በዚህም ለህዝብና ሀገር አንድነት የቆሙ መሪዎችን ለመምረጥ እንደተዘጋጁ አስረድተዋል፡፡
ምርጫው ሰላማዊ ፍትሃዊና በህዝብ ዘንድ ተአማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ምኞታቸው መሆኑን ገልጸዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ”ነገ ለሚካሄደው ምርጫ የወሰድኩት ካርድ የኔ ብቻ ሳይሆን ለነገ ትውልድ አደራ ነው ” ሲሉ በደብረ ብርሃን ከተማ የቀበሌ ሶሰት ነዋሪ ወይዘሮ ሚስጥረ በቀለ ለኢዜአ ተናግረዋል።
የፖለቲካ ፓርቲዎች ያካሄዱትን የምጫ ቅስቀሳና ትውውቅ በሚገባ መከታተላቸውን ጠቅሰው፤ ”በምርጫ ቦርድ በኩል በተሰጠ የጽሞና ጊዜ በማመዛዘን ድምጽ የምሰጠውን ፓርቲ ለይቻለሁ” ብለዋል።
ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ አበበ ክፍሌ በበኩላቸው ”የተጀመረውን ሀገራዊ ልማት ሊያሰቀጥል ይችላል ብየ ያመንኩበትን ፓርቲ ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ” ብለዋል።
በዘንድሮዉ ምርጫ በነበረው የምረጡኝ ቅስቀሳ ፓርቲዎች ከህዝብ ጋር በመገናኘት ሃሳባቸውን ለህዝብ ያቀረቡ በመሆኑ የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ፍፁም ዴሞክራሳዊ ይሆናል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል።
ወጣት መዓዛ ይስማ በበኩሏ ፤የሃገር ሰላም ሊያረጋግጥልኝና የኑሮ ውድነትን ሊያሻሽል ይችላል የምለውን ፓርቲ በጥንቃቄ እመርጣለሁ ” ብላለች።
በደብረ ብርሃን ከተማ ለምርጫው የተመዘገቡ ከ73 ሺህ ህዝብ በላይ ነገ ድምጽ ይሰጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ የደብረ ብርሀን ምርጫ ክልል ጽህፈት ቤት አመልክቷል።
በሌላ በኩል በጎንደር ከተማና አዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን የምርጫ ጣቢያዎች ዝግጅትና የምርጫ ቁሳቁስ ስርጭት መጠናቀቁን በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የየአካባቢው ማስተባባሪያ ጽህፈት ቤቶች አስታውቀዋል።
በቦርዱ የጎንደር ከተማና የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና የምርጫ አስተባባሪ ዶክተር ብስራተገብርኤል ተስፋዬ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በጎንደር ከተማ በ220 ምርጫ ጣቢያዎች ድምጽ ሰጪዎችን ለማስተናገድ የሚያስችሉ ዝግጅቶች እየተካሄዱ ነው፡፡
በምርጫ ጣቢያዎቹ የሚያስፈልጉ የድምጽ መስጫ ሳጥኖች፣ የድምጽ መስጫ ወረቀቶችና ሌሎች ለድምጽ አሰጣጡ የሚውሉ ቁሳቁሶች ስርጭት ዛሬ እስከ ምሽት 12 ሰዓት ለማጠናቀቅ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል።
ምርጫ ጣቢያዎችን በማደራጀት በኩልም አዳራሾችና ድንኳች እየተዘጋጁ መሆኑን ጠቅሰው፤ የድምጽ መስጫ ጣቢያዎችን ደህንነት ለመጠበቅ የፖሊስ ሃይል መመደቡንም ተናግረዋል፡፡
በጎንደር ከተማ 157ሺ 786 መራጮች ድምጽ ለመስጠት ከተመዘገቡት ውስጥ 75 ሺህ ያህሉ ሴቶች መሆናቸውንም ጠቁመዋል።
በከተማው ለህዝብ ተወካዮችና ክልል ምክር ቤቶች በዕጩነት ለመወዳደር 12 የፖለቲካ ፓርቲዎች መቅረባቸው ተመልክቷል፡፡
በተመሳሳይ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የተጀመረው የድምፅ መስጫ ቁሳቁስ ስርጭት ዛሬ ለማጠናቀቅ እየተሰራ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ በቦርዱ የዞኑ ምርጫ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ አቶ አዳኝነት እያሱ ናቸው።
በዞኑ በሚገኙ ስምንት የምርጫ ክልሎች ሥር ባሉ 679 ምርጫ ጣቢያዎች የድምጽ መስጫ ሳጥንና ወረቀት የማጓጓዙ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
በሁሉም ምርጫ ጣቢያዎች ከፖለቲካ ወገንተኝነት ገለልተኛ የተባሉ የህዝብ ታዛቢዎችን የመምረጡ ሂደት መጠናቀቁን አስታውቀዋል።
የመጨረሻ የድምፅ መስጫ ሂደት እስከሚጠናቀቅ በመጀመሪያ የፀጥታው፣ ቀጥሎ የአስተዳደሩ መዋቅርና የቦርዱ ሠራተኞች ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል ብለዋል።
ለሁለቱም ምክር ቤቶች በዞኑ ለምርጫው ለመወዳደር ከተለያዩ ፓርቲዎች የተወከሉ 130 ዕጩዎች መቅረባቸውን አስተባባሪው ጠቅሰው፤ በዞኑ 379 ሺህ 81 ሰዎች ለመራጭነት መመዝገባቸውን አመልክተዋል።