በማዕከላዊ ጎንደር ከድምጽ አሰጣጥ ጎን ለጎን አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ችግኞች ይተከላሉ

ጎንደር፣ ሰኔ 13/2013 (ኢዜአ)በማእከላዊ ጎንደር ዞን ”እመርጣለሁ አረንጓዴ አሻራዬን አኖራለሁ” በሚል መሪ ሃሳብ ከመራጮች የድምጽ አሰጣጥ ስነ ስርዓት ጎን ለጎን 990 ሺህ ችግኝ ለተከላ መዘጋጀቱን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ።
በመምሪያው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ቡድን መሪ አቶ ሙሉቀን ተፈራ ለኢዜአ እንደተናገሩት ለ6ኛውን ጠቅላላ ምርጫ ከድምፅ አሰጣጥ ስነ ስርዓት ጎን ለጎን የችግኝ ተካላ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል።
”እመርጣለሁ አረንጓዴ አሻራዬን አኖራለሁ” በሚል መሪ ሃሳብ በሚከናወነው የችግኝ ተከላ ፕሮግራም በዞኑ በ6 ወረዳዎች በእለቱ ምርጫ ለሚሳተፉ ሰዎች ችግኞቹ ተዘጋጅተዋል።
በወረዳዎቹ 324 ሄክታር የችግኝ መትከያ ቦታ መዘጋጀቱን ጠቅሰው፤ ከ166ሺ በላይ ድምጽ ሰጪዎችን በችግኝ ተከላው ለማሳተፍ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል።
የሚተከሉት ችግኞች ሀገር በቀልና ለአካባቢው ስነ-ምህዳር ተስማሚ መሆናቸውን ጠቁመው፤ የችግኝ ተከላውን የሚያስተባብሩ የደን ባለሙያዎች መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል።
በዞኑ 15 ወረዳዎች በዘንድሮ ክረምት በመደበኛውና በአረንጓዴ አሻራ የሚተከሉ ከ109 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ተፈልተው ለተከላ መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል።
በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአጠቃላይ ለሚተከሉ ችግኞችም 1ሺ 217 ሄክታር መሬት የተዘጋጀ ሲሆን፤ ከመጪው ሃምሌ ወር መግቢያ አንስቶ የችግኝ ተከላ ስራው በዞን ደረጃ በይፋ እንደሚጀመር ከቡድን መሪው ገለጻ ለመረዳት ተችሏል፡፡