ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ እየሰሩ መሆናቸውን በድሬዳዋ የሀገር ሽማግሌዎችና የኃይማኖት አባቶች ገለጹ

ድሬዳዋ፤ ሰኔ 12/2013 (ኢዜአ) የህዝቦች አንድነት ተጠብቆ ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ እየሰሩ መሆናቸውን በድሬዳዋ አስተዳደር የሀገር ሽማግሌዎችና የኃይማኖት አባቶች ገለጹ።
የሀገር ሽማግሌና የኃይማኖት አባቶቹ ለኢትዮጵያ ዜና አገልገሎት እንደተናገሩት ምርጫው በድሬዳዋ አስተዳደር ገጠርና ከተማ ፍጹም ሰላማዊና ነጻ ሆኖ ከፍጻሜ እንዲደርስ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው።
ከአስተዳደሩ የሀገር ሽማግሌዎች መካከል አቶ መሐመድ ሙሴ በሰጡት አስተያየት፤ የሀገር ሽማግሌዎችና የኃይማኖት አባቶችን ጨምሮ በየደረጃው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያቀፈ የሰላም ምክር ቤት መቋቋሙን ገልጸዋል።
በዚህም ለአካባቢው ብሎም ለሀገር ሰላም መረጋገጥና ለምርጫው ሰላማዊነት በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል።
በምርጫው ማሸነፍና መሸነፍ የነበረ ያለና የሚኖር መሆኑን በመረዳት ወደ ፉክክር የገቡ ሁሉም የምርጫው ተወዳዳሪዎች ውጤቱን በፀጋ በመቀበል ለሰላም በጋራ መስራት ይኖርባቸዋል ብለዋል፡፡
በየደረጃው የሚገኘው ህብረተሰብ ለሀገር ሰላምና አንድነት ፀንቶ እንዲተጋና እንዲተባበር እያስተማርን እንገኛለን ያሉት ደግሞ ወንድም ሚልኪያስ ታዬ የድሬዳዋ ኃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ፀሐፊ ናቸው፡፡
ወጣቱ ምርጫን ተከትሎ የሚመጣን ውጤት በፀጋ በመቀበል መጠቀሚያ ሊያደርጉት ከሚፈልጉ አካላት እራሱን አርቆ ታላቅ ሀገር ለመፍጠር የሚደረግን ጥረት ውስጥ ኃላፊነቱን እንዲወጣ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
ሌላው የድሬዳዋ ነዋሪ ወይዘሮ አሚና መሐመድ በበኩላቸው፤ ዘንድሮ የተሻለ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲኖር ሁሉም ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ መመልከታቸውን ተናግረዋል።
በሰላም እጦት ቅድሚያ ተጎጂዎች ሴቶች በመሆናቸው ለምርጫው ሰላማዊነት ከሌሎች ጋር በመደራጀት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በምርጫው የሚወዳደሩ ፓርቲዎች የሚያገኙትን ውጤት በፀጋ በመቀበል ለሀገር ሰላም መስራት እንዳለባቸውም አመልክተዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽነር አለሙ መግራ በየደረጃው የሚገኘው ወጣትና ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል ከነገ በስቲያ የሚካሄደው ምርጫ ፍፁም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከፀጥታና ከፍትህ አካላት ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ ያሉትን አበረታች ተግባር እንዲቀጥል መልዕክት አስተላልፈዋል።