ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ውጤት ላመጡ 228 ተማሪዎች የአምባሳደርነት እውቅናና ሽልማት ሰጠ

ደብረማርቆስ፣ ሰኔ 12 ቀን 2013 (ኢዜአ) ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከ3 ነጥብ 75 በላይ ውጤት ላስመዘገቡ 228 ተማሪዎች የአምባሳደርነት እውቅናና ሽልማት ሰጠ።
የዩኒቨርሲቲው 2ኛው ዓመታዊ የተማሪዎች የአምባሳደርነት ሽልማትና የእውቅና ስነ ስርዓት ዛሬ በዩኒቨርሲቲው ሀዲስ አለማየሁ የጉባኤ አዳራሽ ተካሂዷል።
በወቅቱ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ ባስተላለፉት መልዕክት ሽልማትና ዕውቅናው በተማሪዎች መካከል መንፈሳዊ ውድድር የመፍጠር ዓላማ እንዳለው ገልጸዋል።
ተማሪዎችን ከጥላቻና ከብሄር ፉክክር በማላቀቅ በእውቀት የበለጸገ ትውልድ ለመገንባት እየተሰራ መሆኑን የጠቀሱት ፕሬዚዳንቱ፤ ሽልማቱ ከገንዘብ በላይ የሆነ አገራዊ ፍቅርና ኩራት የሚያላብስ መሆኑን አስረድተዋል።
“ተማሪዎቻችን እውቅናና ሽልማት ማግኘታቸው ተነሳሽነትን በመፍጠር ራዕያቸውን ለመሰነቅ ይገፋፋቸዋል” ብለዋል።
የእውቀትና ጥበብ ትሩፋቱ አገርን መውደድ፣ ወንድማማችነትን ማንገስና የሚገጥሙ ችግሮችን በቀላሉ ለመፍታት መቻል መሆኑን ጠቁመዋል።
ተማሪዎቹ የተሰጣቸውን የአምባሳደርነት ሽልማት በመጠቀም ለሰላም፣ ለፍትህና ለእኩልነት ዘብ እንዲቆሙም ጠይቀዋል።
በዩኒቨርሲቲው በአካውንቲንግ ትምህርት ክፍል የ2ኛ ዓመት ተማሪ ስመኘው ምንእንሁን እንደገለጸው “ከዚህ ቀደም የመጀመሪያውን የአምባሳደርነት ሽልማት መሸለሜ ለዳግም ሽልማት አብቅቶኛል” ብሏል።
መምህራን የሚሰጡትን ትምህርት በአግባቡ በመከታተልና በማንበብ ለውጤት መብቃቱን ገልጿል።
“ወደ ዩንቨርስቲው የመጣሁት የተሻለ እውቀትና ክህሎት በመጨበጥ ለስኬት ለመብቃት ነው” ያለችው ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የ3ኛ ዓመት ተማሪ መስከረም አለምነህ ናት።
ዘንድሮ ከሁሉም ሴቶች ጋር በመወዳደር 2ኛ ደረጃ በመያዝ ለሽልማት መብቃቷ በመጭው ዓመት ስትመረቅ የሜዳሊያና የዋንጫ ሽልማት ለማግኘት መነሳሳት እንደፈጠረላት ገልጻለች።
የኮተቤ ሜትሮፖሊታንት ዩንቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አልማው ክፍሌና ሌሎች ታዋቂ ሰዎች በስነ ስርአቱ ላይ ተገኝተው አነቃቂ ንግግር አድርገዋል።