በወሰድነው ካርድ ለአገርና ህዝብ ይበጃል የምንለውን ፓርቲ ለመምረጥ ተዘጋጅተናል- የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 12/2013 ( ኢዜአ) በወሰዱት ካርድ ለአገርና ህዝብ ይበጃል የሚሉትን ፓርቲ ለመምረጥ መዘጋጀታቸውን ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ኢዜአ በከተማዋ በተለያዩ አካባቢዎች ተዘዋውሮ ያነጋገራቸው የመዲናዋ ነዋሪዎች የፊታችን ሰኞ በሚካሄደው ምርጫ ድምፃቸውን ለመስጠት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
ድምፃቸውን ከሰጡ በኋላ ችግኝ በመትከል አረንጓዴ አሻራቸውን ለማሳረፍ መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል።
ነዋሪዎቹ ለከተማዋ ብሎም ለአገር ይጠቅማል የሚሉትን ፓርቲ እንደሚመርጡ አረጋግጠዋል።
ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል።
የመዲናዋ ነዋሪ አቶ ስዩም በዙ እንደሚሉት ካርድ የወሰዱ ሁሉ መብታቸውን ተጠቅመው ሊያገለግላቸው የሚችለውን ፓርቲ መምረጥ አለባቸው።
ሌላኛዋ አስተያየት ሰጭ ወይዘሮ አስቴር ስጦታው በበኩላቸው በኢኮኖሚም ሆነ ኑሮዬን ሊያሻሽልልኝ ይችላል ያልኩትን ተወዳዳሪ ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ ብለዋል።
እኔ የወስደኳት የምርጫ ካርድ ዋጋ እንዳላት ስለማውቅ እለተ ሰኞ በማለዳ ሄጄ ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ ብለዋል።
ሌላኛው የመዲናዋ ነዋሪ አቶ አቤኔዘር አሰግድ የምርጫ ካርዴን ወስጃለሁ “እኔንና ልጆቼን እንዲሁም አገሬን ያገለግላል የምለውን ፓርቲ ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ” ብለዋል።
የከተማዋ የተፋሰስና አረንጓዴ አካባቢዎች ልማት አስተዳደር ኤጀንሲ እንዳስታወቀው በእለቱ ለሚከናወነው መርሃ ግብር ችግኞች ተዘጋጅተዋል፤ ጉድጓዶችም ተቆፍረዋል።
አቶ መለሰ ከበደ እንደተናገሩት ድምጻቸውን በሚሰጡበት አጋጣሚ ችግኝ በመትከል አረንጓዴ አሻራቸውን ያሳርፋሉ።
” ከመረጥኩኝ በኋላ ደግሞ ችግኝ እተክላለው አሻራዬን አሳርፋለው፤ አኖራለው” ሲሉ የተናገሩት ደግሞ ወይዘሮ ከዲሪ ዮሱፍ ናቸው።
በመላ አገሪቱ ከ37 ነጥብ 4 ሚሊዮን በላይ መራጮች ድምጽ ለመስጠት መመዝገባቸውንና በዚህ ቁጥር ልክም ችግኝ ለመትከል ዝግጅት መደረጉን መረጃዎች ይጠቁማሉ።
አዲስ አበባ ከተማ 1 ነጥብ 8 ሚሊዮን ዜጎች የመራጭነት ካርድ ወስደዋል።