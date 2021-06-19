ሰኔ 12/2013(ኢዜአ) ድሬዳዋ/ ሰሜን ሸዋ ዞን ፤ ለምርጫው ሰላማዊ ሂደት በቂ ዝግጅት መደረጉን የጸጥታ አካላት አስታወቁ።
ስድስተኛውን ጠቅላላ ምርጫ በድሬዳዋ ነፃና ሰላማዊ ሆኖ ለማጠናቀቅ የሚያስችል ዝግጅት መደረጉን የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የአስተዳደሩ ፖሊስ ኮሚሽነር አለሙ መግራ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት፤ ምርጫው ህግን ተከትሎ በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ ፖሊስ አስፈላጊው ስልጠና ወስዶ ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡
የምርጫው ዕለትና በኋላም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ጸጥታውን ለማስጠበቅ ከምንጊዜውም በላይ ዝግጅት መደረጉን ኮሚሽነሩ አስታውቀዋል፡፡
ዛሬ ፖሊስ የምርጫ ቁሳቁሶችን አጅቦ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች የማጓጓዝ ሥራ እያከናወነ ይገኛል ብለዋል፡፡
በድሬዳዋ አስተማማኝ ሰላምና ፀጥታ ቢኖርም ከተማዋ ያላትን ስትራቴጂክ አቀማመጥን በመጠቀም ችግር ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት ከተስተዋለ በቁጥጥር ስር ማዋል የሚያስችል የተቀናጀ መዋቅር ተዘርግቶ ወደ ስራ መገባቱን አስረድተዋል፡፡
በምርጫው ጉዳይ ላይ ቅሬታ ያለው አካል የምርጫው ህገ-በሚፈቅደው መሰረት ችግሩ በህግ አግባብ እንዲታይ ከማድረግ በስተቀር የህዝብና የሀገርን ሰላም ለማደፍረስ የሚሞክር ከሆነ በህግ የሚጠየቅ ይሆናል ብለዋል፡፡
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር በበኩላቸው፤ አስተዳደሩ ምርጫው በሁሉም ስፍራ ነጻ ፣ሰላማዊና ተአማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ሁሉ ማከናወኑን ገልጸዋል፡፡
በድሬዳዋ አስተዳደር ገጠርና ከተማ ምርጫውን ምክንያት በማድረግ በድምጽ መስጫ ዕለት በህዝቡ የሚተከል 200ሺህ ችግኞች መዘጋጀታቸውንም አስታውቀዋል፡፡
ችግኝ መትከልና ማሳደግ ለድሬዳዋ የህልውና ጉዳይ መሆኑ የተናገሩት አቶ ከድር፤ ይህም ኢትዮጵያን አረንጓዴ የማልበስ ራዕይ ለማሳካት የሚያግዝ ይሆናል ብለዋል፡፡
በተመሳሳይ በሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ለምርጫው ሰላማዊ ሂደት በቂ ዝግጅት ማድረጉን አስታውቋል።
በዞኑ በ13 የምርጫ ክልሎች በ1 ሺህ 128 የምርጫ ጣቢያዎች የድምፅ መስጠት መርሃ ግብሩ ይከናወናል።
በሁሉም አካባቢዎች በቅድመ ምርጫው ምንም አይነት የጸጥታ ችግር ሳያጋጥም መከናወኑን የገለጸው የዞኑ ፖሊስ የድምፅ አሰጣጡና የድህረ ምርጫ ክንውኑም በሰላም እንዲካሄድ ዝግጅት መደረጉን አስታውቋል።
የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ተወካይ ሃላፊ ኮማንደር ብዙነህ አጎናፍር በሰጡት መግለጫ ለምርጫው ሂደት ሰላማዊ ክንውን ፖሊስ በቂ ዝግጅት አድርጓል።
የምርጫ ቁሳቁስ ስርጭት የእጀባ ስራ እየተደረገ መሆኑን ገልጸው በእያንዳንዱ የምርጫ ጣቢያ በቂ የጸጥታ ሃይል ተሰማርቷል ብለዋል።
ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ የሚያስፈልጉ ተጨማሪ ዝግጅቶች መደረጋቸውን የገለጹት ተወካይ ኃላፊው ህብረተሰቡም ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ለሰላማዊነቱ የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
በሰሜን ሸዋ ዞን 12 የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚወዳደሩ ሲሆን ከ664 ሺህ በላይ ዜጎች በመራጭነት መመዝገባቸውን ከዞኑ የተገኘው መረጃ ያሳያል።