በምዕራባዊያን መገናኛ ብዙሃን የትግራይ ክልልን የተመለከቱ የተዛቡና አደናጋሪ ዘገባዎች እየተሰራጩ ነው – በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 12 ቀን 2013 (ኢዜአ) በምዕራባዊያን መገናኛ ብዙሃን የትግራይ ክልልን የተመለከቱ የተዛቡና አደናጋሪ ዘገባዎች በስፋት እየተሰራጩ መሆኑን በአሜሪካ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያንና ኤርትራዊያን ተናገሩ።
“ዘ ብሬክ ፋስት ክለብ” የተሰኘና መቀመጫውን በአሜሪካ ኒው ዮርክ ከተማ ያደረገ ሬዲዮ ጣቢያ በትግራይ ክልል የተከናወነውን ህግ የማስከበር ዘመቻ አስመልክቶ የምዕራባዊያን መገናኛ ብዙሃን የሚያወጡት ዘገባ ላይ ያተኮረ ውይይት አድርጓል።
በውይይቱ ላይ ነዋሪነታቸውን አሜሪካ ያደረጉ ዳዊት አስግዶም፣ ስምኦን ተስፋማሪያምና ልደት ሙለታ የተባሉ ግለሰቦች በመሬት ላይ ያለውን እውነታ አስረድተዋል።
ከተወያዮቹ መካከል ዳዊት አስግዶም አሸባሪውን የህወሓት ቡድን አስመልክተው እንደገለጹት፤ ቡድኑ የደርግ መንግስት ከወደቀ በኋላ የማዕከላዊ መንግስት ሥልጣኑ በመቆጣጠር በዋና ዋና የሥልጣን እርከኖች ላይ የራሱን ሰዎች መድቦ ወደ ዝርፊያ ገብቶ ነበር።
ይህ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ የከፋፍለህ ግዛ መርህ መሰረት በማድረግ ሕዝቡን ሲገድልና ሲያሰቃይ መቆየቱን አብራርተዋል።
በመጨረሻም በአገሪቷ ለውጥ ከተካሄደ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደ ስልጣን መጥተው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጣናው ሰላም መትጋት መጀመራቸውን አመልክተዋል።
አሸባሪው ቡድን ይህን ሁኔታ አምኖ መቀበል ባለመቻሉ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙን አስታውሰዋል።
ሌላዋ የሬዲዮ ውይይቱ ተሳታፊ ልደት ሙለታም እንዲሁ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ አካባቢ ህግ የማስከበር ዘመቻ እንደነበረ አብራርታለች።
”ህወሓት የኢትዮጵያን መከላከያ ማጥቃቱን እንደ ቀላል ማየት አያስፈልግም፤ ምክንያቱም ከኒው ዮርክ አካባቢ የተነሳ ቡድን የአየር ሀይሉን ወይም ደግሞ መከላከያ ሀይሉን ቢያጠቃ ብላችሁ ውሰዱት” ስትልም በምሳሌ አስረድታለች።
ህወሓትም በሰሜን እዝ የመከላከያ ሠራዊት አባላት ላይ ጥቃት ሰንዝሮ ወደ ስልጣን ለመመለስ አቅዶ መንቀሳቀሱን ሁሉም ሊረዳው እንደሚገባ ነው ያብራራችው።
በትግራይ የተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ ሕዝቦች ላይ እንዳልነበር ጠቁማ፤ ትግሉ ወደ ስልጣን መመለስ ከሚፈልግ አምባገነንና አሸባሪ ቡድን ጋር እንደሆነም ገልጻለች።
“እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ የሚያሳዝነው ነገር ከምዕራባዊያን መገናኛ ብዙሀን የሚወጡ ዘገባዎች ተገቢነት የሌላቸው መሆኑ ነው” በማለት እየታየ ያለውን የተዛባ ዘገባ አብራርታለች።
በአመዛኙ ዓለም እየሰማ ያለው በህግ ማስከበር ዘመቻው የተከሰቱ ችግሮችን መሆኑን አመልክታ፤ “ቁምነገሩ ግን ከጀርባ ያለው ምንድን ነው? የሚለው ሊጤን ይገባል” ትላለች።
‘በአካባቢው ግድያ እየተፈጸመ ነው’ ተብሎ ለተነሳላት ጥያቄም፤ “በ2020 በአሜሪካ 19 ሺህ ሰዎች በመሳሪያ ተገድለዋል፤ ሆኖም የምዕራባዊያን ሚዲያ ይህን ሲዘግቡ አንመለከትም” ስትል የመገናኛ ብዙሃኑ ሚዛናዊነት የጎደላቸው መሆኑን በማሳያነት አቅርባለች።
እርሷ እንደምትለው፤ ጥቁር አሜሪካዊያንም ሆኑ መላው ጥቁር ሕዝቦች መነሻቸውን አፍሪካ ያደረጉ ዘገባዎችን በጥንቃቄ መመልከት አለባቸው።
በአሁኑ ወቅት በትግራይ የተከናወነውን የህግ ማስከበር ዘመቻ በተመለከተ መገናኛ ብዙሃኑ ሳያውቁም ሆነ አውቀው አደናጋሪ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ የሚለው ደግሞ ስምኦን ተስፋማሪያም ነው።
ስምኦን እንደሚናገረው፤ የተዛባና አደናጋሪ መረጃዎችን የሚያወጡት ደግሞ አሸባሪው ህወሓት ያዘጋጃቸው የማሕበረሰብ አንቂዎች (አክቲቪስት) ናቸው።
”አክቲቪስቶቹ ለትግራይ ሕዝብ ያዘኑ በማስመሰል ሽብርተኛውን የህወሓት ቡድን ለማዳን እየሰሩ ነው” ብሏል።
እንድ ስምኦን ገለጻ፤ በጥቅሉ እየወጡ ያሉ ዘገባዎች እውነታን ያላገናዘቡ ናቸው።
ለአብነትም በአክሱም አካባቢ ተፈጸሙ የተባሉ ግድያዎች የተቀነባበሩ አደናጋሪ ዘገባዎች መሆናቸውን ነው በማሳያነት የገለጸው።
”ሲ.ኤን.ኤን ጭምር ትግራይ ሄዶ የሰራው ዘገባ አደናጋሪ ነው፤ ጋዜጠኛዋ ተጎጂዎች ጋር ሄዳ ስንት ሰው እንደሞተ ስትጠይቅና ተጎጂዎችም ቁጥር ሲናገሩ ከኋላቸው ሆኖ ሌላ ቁጥር ተናገር የሚል ድምጽ ጭምር ይሰማ ነበር” ብሏል።
አሁን ያጋጠመው ነገር “የራሳቸው የአፍሪካዊያን ችግር በመሆኑ መፍትሔውም የአፍሪካዊያን መሆን አለበት፤ ምዕራባውያን ጣልቃ ገብነታቸውን ቢያቆሙ መልካም ነው” ሲል አስገንዝቧል።