ፖሊስ በመጪው ሰኞ በሚካሄደው አገራዊ ምርጫ የፀጥታ ችግር እንዳያጋጥም ለማድረግ መዘጋጀቱን ገለፀ

ሰኔ /2013 (ኢዜአ) በመጪው ሰኞ በሚካሄደው አገራዊ ምርጫ ምንም አይነት የፀጥታ ችግር እንዳያጋጥም ዝግጅት ማድረጉን የአዲስ አበባ ፖሊሰ ኮሚሽን ገለፀ።
የኮሚሽኑ የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ አገራዊው ምርጫ በአዲስ አበባ በሠላም እንዲጠናቀቅ በፖሊስ በኩል ስለተደረገው ዝግጅት ገልጸዋል።
ኅብረተሰቡ ያለምንም የፀጥታ ስጋት ድምፁን እንዲሰጥ የፖሊስ ሀይል በቂ ዝግጅት ማድረጉንም ተናግረዋል።
ለፖሊስ አባላት ስለ ምርጫው ስልጠና መሰጠቱንና ስልጠናውን ያላለፈ የፖሊስ አባል በምርጫው ወቅት ለፀጥታ ስራ እንደማይሰማራ ነው ያስረዱት።
በምርጫ ጣቢያ የሚሰማሩ የፖሊስ አባላት ማድረግ ባለባቸውና በሌለባቸው የስነ ምግባር ደንቦችና መመሪያዎች ላይ በቂ ግንዛቤ በማግኘታቸው ይህንኑ አክብረው እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት።
ፖሊስ ከፖለቲካ ፓርቲ፣ ከዘር፣ ከሀይማኖት፣ ከፆታ እና ሌሎች ልዩነቶች ሳይወግን በፍፁም ፖሊሳዊ ስነ ምግባር ገለልተኛ ሆኖ እንደሚያገለግልም አብራርተዋል።
መራጮች ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ሲሄዱ የምርጫ ካርዳቸውን ብቻ ይዘው መሄድ እንደሚገባቸውና ፖሊስ ከምርጫ ጣቢያዎች ሕጉ በሚፈቅድለት ርቀት ላይ ፍተሻ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
ኮማንደር ፋሲካ ኅብረተሰቡ ሠላምን የሚያውኩና ለየት ያሉ እንቅስቃሴዎች ሲያስተውል ለፀጥታ አካላት እንዲያሳውቅም አሳስበዋል።
መራጮች መምረጥ ብቻ ሳይሆን የምርጫውን ሠላማዊነት ለማስጠበቅም በባለቤትነት የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸውም ነው ያስገነዘቡት።
የምርጫ ተፎካካሪዎችም ለሕዝብ ውሳኔ ክብር በመስጠት የምርጫውን ውጤት በፀጋ መቀበል አለባቸው ብለዋል።