በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር የድምፅ መስጫ ቁሳቁሶች ማከፋፈል ተጀመረ

ሰቆጣ ፤ ሰኔ 11/2013(ኢዜአ) የስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር የድምፅ መስጫ ቁሳቁሶች ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ማከፋፈል መጀመሩን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የብሄረሰብ አስተዳደሩ አስተባባሪ አስታወቁ።
አስተባባሪው አቶ ሹመት ጥላሁን ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የመራጮች የድምፅ መስጫ ቁሳቁሶች ማከፋፈል የተጀመረው ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነው።
ቁሳቁሶች እየተከፋፈሉ ያሉት በብሄረሰብ አስተዳደሩ ምርጫ በሚካሄድባቸው ሁለት የምርጫ ክልል ውስጥ በሚገኙ 129 የምርጫ ጣቢያዎች መሆኑን ተናግረዋል።
የምርጫ ቁሳቁሶች በየጣቢያዎቹ እስኪደርሱና ከደረሱ በኋላም አስፈላጊው ደህንነትና ጥበቃ እንዲደረግላቸው ከፀጥታ አካላት ጋር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
የድምፅ መስጫ ጣቢያዎች ላይ የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ እየተዘጋጀ ነው፤ የምርጫ አስፈፃሚዎችም ቅድመ ዝግጅት ተግባራቸውን አጠናቀዋል ብለዋል።
ህብረተሰቡ በመራጮች ምዝገባ ላይ ያሳየውን ተነሳሽነት በድምፅ መስጫ ቀን ላይ በመደገም የመብቱ ተጠቃሚ እንዲሆን አስተባባሪው ጥሪ አቀርበዋልል።
በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ስድስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህዝብ ተወካዮችና ክልል ምክር ቤቶች ውድድር መቅረባቸው ታውቋል።