አገር አቀፉን ምርጫ ያለምንም የፀጥታ ስጋት ለማካሄድ ዝግጀት ተደርጓል – የሱሉልታ ከተማ አስተዳደር

ሰኔ 11/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል የሱሉልታ ከተማ አስተዳደር 6ኛውን አገር አቀፍ ምርጫ ያለአንዳች የፀጥታ ስጋት ለማካሄድ ዝግጀት መደረጉን ገለፀ።
የከተማዋ አስተዳደር ከንቲባ ሰለሞን አበበ ለኢዜአ እንደገለፁት፤ 6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ ሠላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲካሄድ አስፈላጊው ዝግጅቶች ተደርገዋል።
አስተዳደሩ ለምርጫው ስኬት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ለምርጫ አስፈፃሚዎች በማቅረብ ድጋፍ እያደረ እንደሆነም ተናግረዋል።
ምርጫው ሠላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሠላምና የፀጥታ ስራዎች መከናወናቸውንም አክለዋል።
ለዚህም የአገር ሽማግሌዎች፣ ሴቶችና ወጣቶችን ከፀጥታ አካላት ጋር በማቀናጀት ሠላምን ለማረጋገጥ የሚያግዙ ተግባራት ተከናውነዋል ብለዋል።
ከምርጫ ቦርድ ጋር በመቀናጀት በዕለቱ መራጮች በምርጫ ጣቢያዎች ተገኝተው ይበጀኛል ላሉት ፓርቲ በዴሞክራሲያዊ መንገድ ድምፃቸውን እንዲሰጡ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ መሰራቱንም ገልፀዋል።
በዕለቱ መራጮች ድምፅ ከሰጡ በኋላ ችግኝ በመትከል አረንጓዴ አሻራቸውን እንዲያስቀምጡ ጥሪ ያቀረቡት ከንቲባው ከተማ አስተዳደሩ ከ44 ሺህ በላይ ችግኝ ለመትከል ቦታ ማዘጋጀቱን ተናግረዋል።
6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ በመጪው ሰኞ ይካሄዳል።