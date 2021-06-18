ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በአፋር ክልል በሰላም እንዲጠናቀቅ ዝግጅት መደረጉን የፍትህ አካላት ገለጹ

ሰመራ ፤ ሰኔ 11/2013 (ኢዜአ) ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በአፋር ክልል ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲጠናቀቅ በቂ ዝግጅት መደረጉን የክልሉ የፍትህ አካላት ገለጹ።
ከፍትህ አካላቱ መካከል የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ሙሳ አብዶ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የዘንድሮ ምርጫ ሀገሪቱ በጀመረችው የለውጥ ጉዞ ውስጥ የሚካሄድ በመሆኑ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መሠረት የሚጥል ወሳኝ ምዕራፍ ነው።
ይህ ወሳኝ ምዕራፋ ሀገሪቱ ህዝቦቿ በሚፈልጉት አግባብ እንዲከናወን ዜጎች በሰለጠነ መንገድ ልዩነታቸውን አቻችለው በጋራ በመስራት ሰላም እንዲኖሩ የሚያስችል መደላድል እንዲፈጥር የሁሉም ባለድርሻዎች ንቁ ተሳትፎ ይጠይቃል ብለዋል።
ከዚህ ውስጥ የፍትህ አካላት ገልተኛና ነጻ ሆነው ሂደቱ የህግ የበላይነት የተላበሰ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ሚናቸው እንደማይተካ ገልጸዋል።
የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በየደረጃው የሚገኙ ዳኞችን በስድስተኛ ጠቅላላ ምርጫና የዳኞች ሚና በተመለከተ ተከታታይ የአቅም ግንባታ ስልጠና እስከታችኛው እርከን ድረስ መሰጠቱን አስረድተዋል።
በተለይም ከምርጫው ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት የነበረውን የዳኞች የገለልተኝነትና ነጻነት እንዲሁም ተያያዥ የአመለካከት ችግር በመፍታት ሃላፊነታቸው እንዲወጡ የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን ተናግረዋል።
በሂደቱም በዋናነት ሊያጋጥሙ የሚችሉ የህግ-ጥሰቶች ተለይተው ስርዓት እንዲይዙ ዳኞች በትኩረት እንዲከታተሉም አቅጣጫ ተቀምጧል ብለዋል።
በምርጫው ዕለት የሚከሰት የህግ-ጥሰት ካለም በቦታው ፈጣንና ቀልጣፋ ውሳኔ መስጠት እንዲቻል በሁሉም ምርጫ ጣቢያዎች ዳኞች ተመድበው አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን ገልጸዋል።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል አሊዲኒ አለሳ በበኩላቸው፤ ምርጫ ያለምንም የጸጥታ ችግር ህብረተሰቡ በነጻነት ወጥቶ ተወካዮቹን የመምረጥ ዴሞክራሲያዊ መብትን እንዲከበር የጸጥታ መዋቅሩ ሃላፊነቱን በንቃት ለመወጣት መሰናዳቱን አስታወቀዋል።
ፖሊስ ኮሚሽኑ ከክልሉ ምርጫ ቦርድ ጋር በመተባበር ከመራጮች ምዝገባ ቁሳቁስ ስርጭት ጀምሮ በየደረጃው የምርጫ ሂደቱ ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲከናወን የሚያስችሉ ስራዎችን በብቃት አከናውኗል ብለዋል።
በክልሉ ለምርጫው የቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲያደርጉት የነበረውን የአደባባይ የምረጡኝ ቅስቀሳ ወቅት ጸጥታ በመጠበቅ ሃላፊነታቸውን መወጣታቸውንም አስታውሰዋል።
በመጪው ሰኞ የሚካሄደው ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ሂደትም የመራጩን ህብረተሰብ ሰላምና የህግ የበላይነት የማስከበር ድርሻውን ለመወጣት የክልሉ ፖሊስ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ለመስራት መዘጋጀቱን አስረድተዋል።
በምርጫው ሂደት ሰላምን በማስከበር ስራ ላይ ለሚሰማሩ ፖሊሶች ሊከተሉት ስለሚገባው የስነ-ምግባር ደንብ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል ብለዋል።
በዚህም ፖሊስ ገለልተኛ ሆኖ በምርጫው ሂደት የህግ የበላይነት ለማስከበር ከመቼውም ጊዜ በተሻለ መዘጋጀቱን ኮሚሽነር ጀነራል አሊዲኒ አብራርተዋል።