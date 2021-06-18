በረሃማነትን ለመከላከል ተፈጥሮን በተፈጥሮ ማከም መፍትሄ ነው … ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ

ሀዋሳ፤ሰኔ 11/2013 (ኢዜአ) የካርቦን ልቀትን ለመቀነስና በረሃማነትን ለመከላከል ተፈጥሮን በተፈጥሮ ማከም መፍትሄ መሆኑን የሀዋሳ ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ አስታወቁ።
የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት 3ኛውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በማስመልከት በወንዶ ገነት ደንና ተፈጥሮ ሃብት ኮሌጅ ቅጥር ግቢ ከ8 ሺህ በላይ ሃገር በቀል ችግኞችን ትላንት ተክለዋል።
የዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ በወቅቱ እንዳሉት ችግኝን መትከል የትውልድ ህልውናን ከማረጋገጥ ባለፈ ዘላቂነት ያለው ልማት ለማከናወን መሠረት ነው።
በተለይ የካርበን ልቀትን ለመቀነስና በረሃማነትን ለመከላከል ተፈጥሮን በተፈጥሮ ማከም ወሳኝ መሆኑንበመጥቀስ፤ በዚህ ረገድ ዩኒቨርስቲው ባለፉት ሁለት ዓመታት አረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብርን በመመርኮዝ የተከላቸው ችግኞች የመፅደቅ መጠናቸው ውጤታማ መሆኑን ተናግረዋል።
“ዛፍን መንከባከብ የሲዳማ ህዝብ ልዩ እሴት ነው” ያሉት ፕሬዝዳንቱ ዩኒቨርሲቲው ሃገር በቀል እውቀትን በሳይንስ በመደገፍ የአካባቢን የደን ሃብት ለትውልድ ለማስተላለፍ አበክሮ እየሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
በዩኒቨርሲቲው የወንዶ ገነት ተፈጥሮ ሃብትና ደን ኮሌጅ ኃላፊ ዶክተር ሞቱማ ቶሌራ በበኩላቸው፤ ኮሌጁ ለዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ180 ሺህ በላይ ችግኞችን አፍልቶ በማዘጋጀት ተከላ መጀመሩን ገልፀዋል።
ከተዘጋጁት ውስጥ 8 ሺህ 200 የሚሆኑት በእለቱ መተከላቸውን ጠቁመው፤ ችግኞቹ እየጠፉ ያሉ ሃገር በቀል ዝርያዎችና ለአካባቢው ስነ ምህዳር ተስማሚ መሆናቸውን አስረድተዋል።
ኮሌጁ ላለፉት 43 ዓመታት በደን ሳይንስ ከዲፕሎማ ጀምሮ በተለያዩ ደረጃዎች ተማሪዎችን ከማሰልጠን ባለፈ ምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎትን ለሃገርና ለአካባቢው ማህበረሰብ እያበረከተ መቆየቱን አስታውቀዋል።
ከኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩትና ከአብያታ ሻለ ብሄራዊ ፓርክ ጋር በመተባበር ተጨማሪ 100 ሺህ ችግኞች በማዘጋጀት ለአካባቢው ማህበረሰብ ለማሰራጨት ዝግጅት ማደረጉንም አመልክተዋል።
ዘንድሮ በኮሌጁ የሚተከሉ ችግኞች የፅድቀት መጠን ከ90 በመቶ በላይ እንደሚጠበቅ የገለጹት ኃላፊው፤ እንደ ሃገር የሚታየው የፅድቀት መጠን ማነስ ዝርያዎችን ከቦታው ጋር ያለማዛመድና ከዓላማ ጋር ያለማስተሳሰር ክፍተት መሆኑን አብራርተዋል።
በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ ከተሳተፉት የሀገር ሽማግሌዎች መካከል በሲዳማ ክልል አቤላ ወረዳ የመጡት ሻምበል በላይ በሰጡት አስተያየት 10 ችግኞችን በመትከል አሻራቸውን ማኖራቸውን ገልጸዋል።
በሲዳማ ባህል የዛፍ ትርጉም ሰፊ መሆኑን ያነሱት የሀገር ሽማግሌው ትውልዱን የማስተማር ኃላፊነታቸውን ለመወጣት በተከላው ላይ መሳተፋቸውን ተናግረዋል።
የኮሌጁ ሰራተኛ አይናለም ኮርማ በበኩሏ የአካባቢው የተፈጥሮ ሀብት ለሌሎች ምሳሌ እንደሚያደርገው ጠቁመው ስፍራው አረንጓዴነቱ ተጠብቆ እንዲዘልቅ የተከለችውን ችግኝ በቅርበት ለመንከባከብ መነሳሳቷን አስታውቀዋል።
በችግኝ ተከላው ከዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ካምፓሶችና ኮሌጆች የተውጣጡ ሰራተኞች ተሳትፈዋል።