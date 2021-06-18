ኢትዮጵያ ለመንግስታቱ ድርጅት የሠብዓዊ መብት ስምምነቶች ብሔራዊ የአፈጻጸም ሪፖርት አቀረበች

አዲስ አበባ፤ሰኔ10/2013(ኢዜአ) ኢትዮጵያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሠብዓዊ መብት ስምምነቶች ብሔራዊ የአፈጻጸም ሪፖርት አቀረበች።
ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ሪፖርትን በማዘጋጀትና በማቅረብ ሂደት ለተሳተፉ ባለሙያዎችና ተቋማት እውቅና ሰጥቷል።
አገራት ዓለም አቀፍ የሠብዓዊ መብት ስምምነቶችን ከተቀበሉና የሕጋቸው አካል ካደረጉ በኋላ ስምምነቶቹን የማክበርና የማስከበር እንዲሁም ብሔራዊ ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።
ሪፖርቱ አገራት መብቶቹን በማክበርና በማስከበር ያሉበትን ደረጃ ለማወቅና ለማሳወቅ፤ የሠብዓዊ መብት መከበርና አለመከበርን ለማረጋገጥ ይረዳቸዋል።
በሂደቱ የሚያጋጥሙ ችግሮችና ምቹ ሁኔታዎችን ለመለየትና ተሞክሮዎችን ለመቅሰም እንዲሁም ችግሮችን ለመፍታት የሚያግዙ ድርጅቶችን ለማግኘትም ይጠቅማቸዋል።
ኢትዮጵያም የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ስምምነት፣ ማሰቃየት፣ ጭካኔ የተሞላባቸውና ሰብዓዊነት የጎደላቸው አያያዞችና ቅጣቶችን ለማስቀረት የተደረጉ ስምምነቶችን የተመለከተ ሪፖርት ለድርጅቱ አቅርባለች።
አገሪቷ ዋና ዋና ከሚባሉት ዘጠኝ ዓለምአቀፍ የሠብዓዊ መብት ስምምነቶች መካከል ሰባቱን እንዲሁም ሁለት አህጉራዊ ስምምነቶችን ተቀብላና አፅድቃ በመተግበር ላይም ትገኛለች።
ካፀደቀቻቸው ስምምነቶች መካከል የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ስምምነት፣ የኢኮኖሚ፣ ማኅበራዊና ባሕላዊ መብቶች፣ ማሰቃየትና ሌሎች ጭካኔ የተሞላባቸውና ሠብዓዊነት የጎደላቸው፣ አዋራጅ የሆኑ አያያዞችና ቅጣቶችን ለማስቀረት የተደረጉ እና የህፃናት መብቶች ስምምነቶች ይገኙበታል።
ማንኛውም አይነት የዘርና በሴቶች ላይ የሚደረግ አድልዎን ለማስወገድና የተ.መ.ድ የአካል ጉዳተኞች ስምምነትም ኢትዮጵያ ካፀደቀቻቸው መካከል ይጠቀሳሉ።
ከአህጉራዊ ስምምነቶች መካከል ደግሞ የአፍሪካ ሰዎችና ሕዝቦች መብቶች ቻርተር፣ የአፍሪካ ህፃናት መብቶችና ደህንነት ቻርተር ይገኙበታል።
ኢትዮጵያ እነዚህንና መሰል ስምምነቶችን በማክበርና በማስከበር ያደረገችውን እንቅስቃሴ ሪፖርት ለማድረግ የገባችውን ግዴታ ለመወጣትም እየሰራች ትገኛለች፡፡
በዚሁ መሰረት የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ስምምነት፣ ማሰቃየትና ሌሎች ጭካኔ የተሞላባቸውና ሠብዓዊነት የጎደላቸው፣ አዋራጅ የሆኑ አያያዞችና ቅጣቶችን ለማስቀረት የተደረጉ ስምምነቶችን ሪፖርት አዘጋጅታ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አቅርባለች።
ሪፖርቶቹ በጊዜያቸው ሳይቀርቡ መቆየታቸው የተገለፀ ሲሆን በቀጣይ በተያዘላቸው ጊዜ ለማቅረብ ጥረት እንደሚደረግ ተገልጿል።
የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ሪፖርቱን በማዘጋጀትና ለመንግስታቱ ድርጅት በማቅረብ ሂደት ለተሳተፉ 22 ባለሙያዎችና ተቋማት ትናንት እውቅና ሰጥቷል።
ሪፖርቱን በማዘጋጀት ሂደት የተቋማት የቅንጅት ችግር፣ መረጃዎች በወቅቱ ለሚመለከተው አካል ያለመስጠትና የተቋማት ቸልተኝነት፣ የበጀት እጥረትና የባለሙያዎች አቅም ማነስ ችግሮች እንደነበሩም ተመላክቷል።