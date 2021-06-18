ተፋሰሶችን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በማልማት ለላቀ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅም እንዲውሉ እየተሰራ ነው- ባለስለጣኑ

ጎባ ሰኔ 11/2013 (ኢዜአ) በሀገሪቱ የሚገኙ ተፋሰሶችን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በማልማት ለላቀ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅም እንዲውሉ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን አስታወቀ፡፡
የዋቤ ሸበሌ የተፋሰስ ልማት ፕሮጀክት ማስጀመሪያና የቀጣይ 15 ዓመታት የመሪ እቅድ ጥናት ላይ የሚመክር አውደ ጥናት በባሌ ሮቤ ተካሂዷል።
ጥናቱ የድርቅ ተጋላጭነትንና የጎርፍ አደጋን በእጅጉ ከመቀነስ ባለፈ ለአከባቢ ጥበቃና ለግብርና ምርታማነት የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ተገልጿል።
የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ግዛው በወቅቱ እንዳሉት ባለሥልጣኑ በሀገሪቷ የሚገኙ 12 ተፋሰሶችን በማልማት ለማህበረሰቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅም እንዲውሉ ለማድረግ እየሰራ ነው፡፡
በተፋሰስ ልማቱ የመሪ ዕቅድ ጥናት የተፈጥሮ ኃብት ጥበቃ፣ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር የተቀናጀ ውኃ ሀብት አስተዳደር ስርዓትና ልማት እንዲሁም የውኃ ጥራት ጉዳዮች እንደሚዳሰሱበት አመልክተዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት የአባይ፣ አዋሽና ስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች ጥናትን መሰረት ያደረገ መሪ እቅድ ተዘጋጅቶ የትግበራ ማኑዋል እየተዘጋጀላቸው መሆኑን ምክትል ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
በመደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት በይፋ የተጀመረውን የዋቤ ሸበሌ የተፋሰስ ልማት ፕሮጀክትን ጨምሮ ኦሞ፣ ግቤና የገናሌ ደዋ ተፋሰሶችን ለቀጣይ 15 ዓመታት ለማልማት ጥናትን መሰረት ያደረገ ስትራቴጂክ እቅድ በዩኒቨርሲቲ ምሁራንና የዘርፉ አዋቂዎች እየተሰናዳ መሆኑን ተናግረዋል።
እቅዱ ከዩኒቨርሲቲ-ኢንዱስትሪ ትስስር ጋር በማቀናጀት በሀገሪቷ የሚገኙ 12 ተፋሰሶችን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በማልማት ለላቀ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማዋል ያለመ እንደሆነ ተናግረዋል።
አቶ ጌታቸው እንዳሉት እቅዱ የተፋሰሱን የውሃ መጠንና ፍላጎት በጥናት ከመለየት በተጓዳኝ የተጎዱ አካባቢዎች እንዲያገግሙ እንክንካቤ ማድረግንና የውሃውን የጥራት ደረጃ ማሻሻልን እንደሚያካትት አስረድተዋል።
የመደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ የምርምር፣ ማህበረሰብ አገልግሎትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሀሰን ሽፋ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማሩ ተልዕኮ በተጓኝ የአካባቢውን ማህበረሰብ ፍላጎትና ችግር መሰረት ያደረጉ ምርምሮችና ማህበረሰብ አገልግሎቶችን እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የዩኒቨርሲቲው ምሁራን ከአገሪቱ አንጋፋ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በመወዳደር ያሸነፉበት የዋቤ ሸበሌ ተፋሰስ ፕሮጄክት የጥረቱ አካል መሆኑን ጠቅሰዋል።
የፕሮጄክት ጥናቱ በተፋሰሱ ዙሪያ የሚነሱ የአርሶና አርብቶ አደሩ የልማት ጥያቄዎችን ምላሽ ሊሰጥ የሚችል መሆኑን አመልክተዋል፡፡
ውሃን ማዕከል ያደረጉ የልማት ክፍተቶችን በመለየት ምላሽ እንደሚሰጥ የታመነበት የመሪ እቅድ ጥናቱ ሁለት ዓመት ጊዜ የሚፈጅ መሆኑን ተናግረዋል።
ለትግበራውም ዩኒቨርሲቲው ከተፋሰስ ባለሥልጣኑ 10 ሚሊዮን ብር በጀት በውድድር ማሸነፉን ገልጸዋል፡፡
“ተፋሰስ የወሰን አስተዳደርን አይከተልም” ያሉት ዶክተር ሀሰን በጥናት የቀረበውን እቅድ ወደ ትግበራ በማስገባት ረገድ የግልና የመንግስት ተቋማት የተቀናጀ ምላሽ የሚጠይቅ በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው ተናግረዋል።
በፕሮጄክቱ ሂደት በዋና ተመራማሪነት እየተሳተፉ የሚገኙት የመደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር መርሻ ዓለሙ በበኩላቸው የዋቤ ሸበሌ ተፋሰስ በአገሪቷ ከሚገኙ 12 ተፋሰሶች መካከል ሰፊውና ዋናው መሆኑን አመልክተዋል።
ይሁንና ለማህበረሰቡ በሚሰጠው ግልጋሎት ሲመዘን እዚህ ግባ የሚባል አለመሆንና ብዙ ስራ የሚጠይቅ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
በዋቤ ሸበሌ ተፋሰስ ላይ የሚደረገው ጥናት የውኃ ሃብቶቹን በአግባቡ ከመጠቀምና የተቀናጀ ሕጋዊ መሠረት ከማስያዝ ባለፈ ተፋሰሶቹን ከብክለትና ከጥፋት ለመታደግም ያስችላል ብለዋል።
በቀጣይ በውኃ ሃብት ላይ እየተከሰቱ ያሉ እንቦጭና መሰል ችግሮችን መከላከል፣ ተፋሰሶችን ማልማትና ደለል ማስወገድ፣ የተፋሰስ ዳርቻዎችን ዘላቂ ጥቅም በሚሰጥ መልኩ ማልማት የዕቅዱ አካል ተደርጎ መወሰዱን ተመራማሪው አመልክተዋል።
በዐውደ ጥናቱ ላይ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ ከፌደራልና ከተለያዩ ክልሎችና ዞኖች የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ ሲሆን በመሪ እቅዱ ዙሪያ መክረዋል።
የዋቤ ሸበሌ የተፋሰስ ልማት ፕሮጀክት በተለያዩ ክልሎች ውሰጥ የሚገኙ ከ6 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ እና ከ200 ሺህ ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ እንደሚሸፍን ከተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን የተገኘው መረጃ ያመለክታል።