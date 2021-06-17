የምህንድስናውንና የቴክኖሎጂ ዘርፍን ከሀገር በቀል ዕውቀት ጋር በማስተሳሰር ዘላቂ እድገት ማስመዝገብ ይገባል– ምሁራን

አርባ ምንጭ ሰኔ 10/2013 (ኢዜአ) የምህንድስናውንና የቴክኖሎጂ ዘርፍን ከሀገር በቀል ዕውቀት ጋር በማስተሳሰር ዘላቂ ሀገራዊ ልማትና እድገትን ማረጋገጥ እንደሚገባ ምሁራን አስገነዘቡ።
በዘርፉ የተዘጋጀ ሀገር አቀፍ አውደ ጥናት በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ነው፡፡
የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ በወቅቱ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው በምህንድስናና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ባለሙያዎችን በማፍራት ሀገሪቱ በዘርፉ የምትፈልገውን የሰለጠነ የሰው ሀይል ለማሟላት የበኩሉን ሲወጣ ቆይቷል፡፡
ሳይንሳዊ እውቀቶችና ምርምሮች ችግር ፈቺ ቢሆኑም የሀገራችን ዕድገት ለማፋጠን ሀገር በቀል ዕውቀትን ጥቅም ላይ ማዋል ተገቢ መሆኑን አስገንዝበዋል፡፡
ዩኒቨርሲቲው ሀገር በቀል እውቶችን በማበልጸግ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ከባለድርሻዎች ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስትቲዩት ሳይንትፊክ ዳይሬክተር ዶክተር ሙሉነህ ለማ በበኩላቸው በሀገሪቱ ዘላቂ ልማት ለማረጋገጥ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከቴክኖሎጂ ካምፓኒዎችና ከሀገር በቀል የዕውቀት ምንጮች ጋር የተቆራኘ የስልጠናና የጥናትና ምርምር አቅጣጫ በመንደፍ ሊሰሩ እንደሚገባ አመልክተዋል።
በአፍሪካ፣ ኤዥያና አውሮፓ የአካባቢ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ኑራቸውን ቀላል ያደረጉ በርካታ ሀገራት መኖራቸውን ጠቁመው በኢትዮጵያ ሀገር በቀል ዕውቀቱ ቢኖርም መጠቀም ባለመቻላችን በግንባታው ዘርፍ ውጤታማ አልሆንም” ብለዋል፡፡
በሀገራችን የሚገነቡ የህንጻ ንድፎች ጨምሮ የውጩን ባህልና የአኗኗር ስርአት የሚያንጸባርቁ መሆናቸውን ጠቁመው የህንጻ ግንባታ ዘርፉ ሀገራዊ እውቶችና እሴቶችን ከዘመናዊው ጋር በማስተሳሰር በማህበራዊና በኢኮኖሚ መስክ ለዘላቂ ጥቅምና እድገት የሚጠበቅበትን ሊያበረክት እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ለተግባራዊነቱም የከፍተኛ ትምህርት ዘርፉ ከመማር ማስተማር ስራ ባሻገር የህዝቡን ችግር በተጨባጭ የሚፈታ ጥናትና ምርምር በማድረግ ለሀገር ልማት የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባ አመልክተዋል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኪነ ህንፃ ኢንስትቲዩት ተባባሪ ፕሮፈሰር ፋሲል ጊዮርጊስ በበኩላቸው በኢትዮጵያ የምህንድስናና ቴክኖሎጂ ዘርፍ በትምህርት መልክ መሰጠት ከተጀመረ የቆየ ቢሆንም ከሀገረሰብ ዕውቀት ጋር አጣምሮ ከመስራት አኳያ ምንም እንዳልተሰራ ተናግረዋል፡፡
“ኢትዮጵያውያን በቴክሎጂው ዘርፍ ያለን ዕውቀት ከምዕራቡ ዓለም የመጣ በመሆኑ አጠገባችን ታአምራዊ ችግሮችን የሚፈቱ ሀገር በቀል ዕውቀቶችን ሳንጠቀምባቸው ቆይተናል” ብለዋል።
ኢትዮጵያ በህንፃ ኪነ-ጥበብ፣ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ፣ በባህል ህክምና፣ በዕደ-ጥበብና በሌሎች ዘርፎች የዳበረ ሀገር በቀል ዕውቀቶች ያሏት ሀገር መሆኗን ተናግረዋል።
“ባህላዊ እውቀቶቹን ከቴክኖሎጂ ጋር በማጣመር ተግባር ላይ ማዋል አለብን” ብለዋል፡፡
ከቤት አሠራር ጋር ተያይዞ በአከባቢ ቁሳቁስ የሚሠሩ የኮንሶ፣ የጋሞ፣ የወላይታ፣ የሲዳማና የሌሎችን እሴቶች ከቴክኖሎጂ ጋር ማስተሳሰር ከተቻለ በግንባታው ዘርፍ እየተስተዋለ ያለውን የዋጋ ንረት ከመቅረፍም በላይ የአኗኗር ዘይቤያችን ቀላል ማድረግ እንደሚቻል አመልክተዋል።
አሁን ላይ የገጠር ከተሞች እየተስፋፉ በመሆናቸው ሀገራዊ እውቀቶችን በማበልጸግ ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ በአካባቢ ቁሳቁስ አጠቃቀም ላይ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡
ከሃይል አጠቃቀም ረገድም የውሃ ሃይል ብቻ ከመጠበቅ ይልቅ ህብረተሰቡን በቀላሉ መጥቀም የሚያስችሉ የፀሐይ፣የነፋስና መሰል ዘርፎች ላይ ጥናት በማካሄድ የህዝቡን ኑሮ ቀላል ማድረግ የሚቻል መሆኑን አመልክተዋል፡፡
የህዝቡን ኑሮ ቀላል ሊያደርጉ የሚያስችሉ ሀገር በቀል ዕውቀቶችን ከምህንድስናና ቴክኖሎጂ ጋር አጣምሮ ለመሄድ መንግስትና ባለድርሻዎች ሃላፊነት ወስደው ለሰሩ እንደሚገባ አስገንዘበዋል።
ከትናንት ጀምሮ እየተካሄደ ባለው አውደ ጥናቱ በሀገሪቱ ከሚገኙ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ የዘርፉ ምሁራን ፣ ተመራማሪዎችና ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ ሲሆን በኤሌክትሮ መካኒካል፣በሶፍት ዌርና በምህንድስና ኢንጅነሪንግ ዘርፍ የተካሄዱ 17 ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ወይይት እንደሚደረግባቸው ታውቋል።