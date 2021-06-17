በመርካቶ ሚሊቴሪ ተራ አካባቢ የደረሰ የእሣት አደጋ ንብረት አወደመ

አዲስ አበባ ሰኔ 10/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ መርካቶ ሚሊቴሪ ተራ አካባቢ በደረሰ የእሣት አደጋ ከ50 ሺህ ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን የአዲስ አበባ የእሳት አደጋና ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገለፀ።
የኮሚሽኑ የሕዝብ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ጉልላት ጌታነህ ዛሬ ረፋዱ ላይ የተከሰተው የእሳት አደጋ በመዲናዋ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 መርካቶ ሚሊተሪ ተራ አካባቢ መሆኑን ገለጸዋል።
በንግድ ሱቆች ላይ የደረሰው ቃጠሎ መንስኤ የኤሌክትሪክ ኮንታክት መሆኑን ተናግረዋል።
በአደጋው በአጠቃላይ ከ50 ሺህ ብር በላይ የሚገመት ንብረት የወደመ ሲሆን በተደረገው ርብርብ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ንብረት ማትረፍ ተችሏል ብለዋል።
በእሣት አደጋው ምክንያት በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩንም አክለዋል።
እሳቱን ለመቆጣጠር 39 የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች መሳተፋቸውንና 30 ሺህ ሊትር ውሃ ጥቅም ላይ መዋሉን አቶ ጉልላት ገልጸዋል።
አምስት ከባድ የእሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች፣ ቀላል ተሽከርካሪና ሁለት አምቡላንሶችም ተሰማርተዋል።
የአዲስ አበባ ፖሊስና ኅብረተሰቡ በጋራ በሰሩት ስራ በሰውና በንብረት ላይ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ መከላከል እንደተቻለም ገልጸዋል።
እሣቱን ለመቆጣጠር የአካባቢው ህብረተሰብ ያደረገው አስተዋጽኦ ጉልህ እንደነበር የገለጹት አቶ ጉልላት የእሳት አደጋ እንዳይከሰት ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በቤት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ እንደ ሲሊንደርና ከሰል የመሳሰሉ ተቀጣጣይ ነገሮችን አደጋ በማያስከትል መልኩ በጥንቃቄ መጠቀም ይገባል ብለዋል።